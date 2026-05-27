Cristian Garin abordó su dura derrota en el inicio de Roland Garros y adelantó una posible pausa por molestias físicas.

Cristian Garin (114°) sufrió una difícil derrota en la primera ronda de Roland Garros. El tenista nacional tuvo un partido muy irregular en París, donde cayó por 0-6, 6-2, 0-6 y 2-6 contra Learner Tien (18°).

Más tarde, el chileno hizo una fuerte autocrítica y reveló la molestia que sintió en pleno partido. “Hay veces que uno pierde la motivación, pierde un poco los objetivos, sale la frustración. En lo personal, no estoy disfrutando porque no me he podido sentir bien físicamente“, señaló a Clay.

“Me sentí muy bien entrenando, pero hoy llego al partido y no me encuentro bien. En el tercer set me vuelve el dolor que vengo sintiendo los últimos meses“, lamentó Cristian Garin.

“Es difícil disfrutar cuando no salen las cosas o cuando se repiten muchas cosas negativas. En general disfruto el tenis, pero es difícil después de diez, doce años viajando por todo el mundo lejos de la casa. Pasan cosas familiares y se pierde una gran parte de la vida personal“, apuntó.

Cristian Garin habló tras la dura derrota en Roland Garros | Getty Images

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El complejo momento de Cristian Garin: “Es difícil mantener la motivación”

El tenista chileno adelantó una posible pausa en el circuito. “No te voy a decir que no lo disfruto (el tenis), pero es difícil mantenerse con la motivación alta cuando las cosas no se dan bien o se repiten lesiones y cosas difíciles de afrontar“, manifestó Cristian Garin.

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“Me motivaba mucho estar en Roland Garros. Lo disfruté hasta el tercer set, que no pude seguir compitiendo. Me vuelve el dolor y es una señal de que quizás tengo que parar a recuperarme. Si no estoy al cien, prefiero parar. Esto es muy frustrante, no estar al cien y volver a lesionarte en el partido“, declaró.

Sobre competir en la gira de césped, respondió: “No sé, tengo que ver. Quizás no tengo nada y fue solo un susto, pero ahora siento dolor. Tengo que evaluarlo mañana. Estos días lo veré con el equipo y con los doctores“.