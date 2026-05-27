El periodista deportivo regresa en las pantallas de Chilevisión, donde asegura que sigue en recuperación de su enfermedad.

Fernando Solabarrieta vuelve a los relatos en el Mundial 2026, donde será protagonista en las transmisiones de Chilevisión que comienza el próximo 11 de junio y que paralizará el mundo.

Algo que lo tiene muy emocionado, porque nuevamente se el están abriendo puertas que en un momento se cerraron por un momento complicado en su vida, pero que ahora tiene una oportunidad de oro para volver a las grandes ligas en la televisión abierta.

“Hace un par de años que no relato en televisión abierta. En televisión en general, porque lo que sí hice fue relatar aquí en la radio, la Copa Sudamericana de la U del año pasado. Vuelvo a trabajar con el Negro Palma, con el Pelao Vera, con Aldo Schiappacasse, que son todos amigos y con los que he compartido lindas jornadas. Con Aldo hice Copa Libertadores y había hecho eliminatorias con ellos también. Yo soy de los que aún siguen viendo televisión abierta, por eso estoy muy contento, porque soy nacido y criado ahí”, explicó en conversación con el diario Las Últimas Noticias.

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El comentarista deportivo regresa a los relatos.

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La enfermedad de Solabarrieta que lo borró de la TV

Fernando Solabarrieta vivió complejos momentos con adicciones que lo separaron de su familia, pero también de la televisión abierta, considerado siempre un rostro fuerte en los deportes.

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La oportunidad que le presentó Chilevisión, de quienes está muy agradecido, lo devuelve al ruedo, por lo que agradece, primero a su familia, ero también a la gente que confía en su trabajo.

“Mis hijos y mi mujer también están muy contentos porque ellos me han acompañado en una lucha que llevo hace un tiempo con una enfermedad que me fue arrastrando a ciertos espacios y que me perjudicó también en términos laborales”, explicó.

“Ahora estoy mucho mejor, el paso por el reality me ayudó muchísimo a restablecer confianzas, a que la gente se dé cuentas de que estoy mucho mejor, voy en camino a estar bien. En esta lucha que he tenido que dar, evidentemente hubo espacios que fui perdiendo. Y recuperarlos ahora lo siento como una validación, de que estoy haciendo las cosas bien, voy avanzando en mi recuperación y empiezan a pasar muchas cosas lindas. Eso también de alguna manera valida personalmente”, finalizó.

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