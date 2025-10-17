Fernando Solabarrieta se quiebra al hablar de su adicción: “No soy exitoso”

Fernando Solabarrieta no esconde las dificultades que vivió en su lucha contra la adicción y el oscuro momento que superó producto de esto. Ahora, el reconocido relator y comentarista deportivo se sinceró en El Internado, reality del Mega en que está participando.

En el cuarto capítulo del programa, el periodista se quebró al hablar sobre la rehabilitación. “Por años no sé si escondía, pero trataba de que no se me notara una enfermedad muy silenciosa y muy dolorosa que me iba comiendo“, relató en medio de una dinámica del reality.

“Porque no tienes responsabilidad de enfermarte, pero sí tienes responsabilidad de no haber sido suficientemente riguroso con mi enfermedad y dejar que avanzara. Pensando que yo lo manejaba hasta que llegó un momento, muchos años después, en que se me descontroló”, dijo.

“Rehabilitación es una palabra que he buscado por años. La causa es que algo te está doliendo tanto que no quieres sentir y te refugias en una sustancia, en una droga, en el alcohol; en cualquier cosa que hagas para dejar de sentir”, señaló.

Más tarde, Fernando Solabarrieta detalló qué era lo que le dolía tanto. “He hecho terapia muchos años. He tenido la suerte de que los chicos me escucharan, que para mí es un tema, porque esto lo pueden estar viendo mis hijos, mis padres“, dijo, quebrándose.

“Me dicen, ¿pero cómo, si eres tan exitoso? Y yo digo si no soy exitoso. Yo sé de logros, pero ahora entiendo por qué los logros nunca me hacían feliz: los logros nunca eran para mí, eran para que la gente me quiera, para que mis amigos me quieran, para que mis padres me amen”, confesó.

En ese sentido, detalló sentir “mucho miedo al rechazo porque siempre he pensado que no soy suficiente, que nada de lo yo haga es suficiente” y agradeció a Ivette Vergara. “La amo con locura y le agradezco infinitamente que nunca me haya soltado la mano“.

