El periodista y comentarista deportivo Fernando Solabarrieta comenzó una inesperada aventura al sumarse al nuevo reality de competencia física y gastronómica “El Internado”, que se estrenará este lunes 13 de octubre en horario prime.
Este nuevo formato es una propuesta diferente a lo que está acostumbrado el espectador, ya que tras éxitos centrados en el drama y el romance, como Amor a Prueba, Volverías con tu ex y Doble Tentación, la señal prepara ahora el estreno de El Internado, que mezclara encierro, desafíos físicos y de forma inesperada, cocina.
Estos son todos los rivales que tendrá Solabarrieta en El Internado
En esta nueva producción, 20 participantes deberán enfrentarse a las exigentes pruebas bajo la conducción de Tonka Tomicic y el chef Yann Yvin.
Los participantes de El Internado
- Tom Brusse: Participó en exitosos espacios como “Mujeres y Hombres y Viceversa”, “La Isla de las Tentaciones 2”, “La Casa Fuerte 2” y “Supervivientes”.
- Milagros Milo González: Influencer de 26 años, participó en “La Isla de las Tentaciones” donde conoció a Mel Alcalde, su expareja.
- Juan David Zapata: Influencer, alcanzó la fama tras participar en el popular reality, La Casa de los Famosos
- Agustina Canales: Conocida popularmente como La White Latina, es una cantante urbana e influencer de 22 años.
- Ellans de Santis: Modelo de 29 años que en 2022 fue escogido como Mister Model Chile.
- Camila Nash: Conocida personalidad de TV ha participado en programas como Pelotón y Mundos Opuestos 1.
- Otakin: Conocido como el “Anti influencer” realiza reviews de restaurantes en redes sociales donde tiene más de 1 millón de seguidores.
- Adrián Pedraja: Fue futbolista, pero colgó los botines para dedicarse a la actuación donde participó en series como Élite y El Secreto de Puente Viejo.
- Paloma Pops Fiuza: exintegrante de Porto Seguro y de Mekano.
- Luis Sandoval: Periodista y panelista del programa “Qué te lo digo”
- Blu Dumay: Influencer e hija de María Alberó e Iván Zamorano
- Natalia Arenita Rodríguez: Ex participante de Yingo recordada como la “Reina de los Pokemones”
- Efrán Reyero: Exfutbolista que alcanzó la fama al participar del programa “mujeres y hombres y viceversa”
- Carla Ocha: Modelo y presentadora chilena. Participó en el reality Pelotón.
- Laura Bozzo: conductora de TV que presentó por años el programa “Laura en América”
- Fernando Solabarrieta: Periodista y comentarista deportivo. Esta es su primera experiencia en un reality.
- Etienne Bobenrieth: Actor chileno, ha participado en producciones como “Te Doy la vida” y “Juego de Ilusiones”.
- Maluco: Integrante del grupo Café con Leche y del programa “Mekano”.
- Daniella Campos: Panelista de TV y ex participante de “Amor a Prueba”.
- Di Mondo: Socialité y personalidad pública