El periodista y comentarista deportivo Fernando Solabarrieta comenzó una inesperada aventura al sumarse al nuevo reality de competencia física y gastronómica “El Internado”, que se estrenará este lunes 13 de octubre en horario prime.

Este nuevo formato es una propuesta diferente a lo que está acostumbrado el espectador, ya que tras éxitos centrados en el drama y el romance, como Amor a Prueba, Volverías con tu ex y Doble Tentación, la señal prepara ahora el estreno de El Internado, que mezclara encierro, desafíos físicos y de forma inesperada, cocina.

Estos son todos los rivales que tendrá Solabarrieta en El Internado

En esta nueva producción, 20 participantes deberán enfrentarse a las exigentes pruebas bajo la conducción de Tonka Tomicic y el chef Yann Yvin.

Los participantes de El Internado

Tom Brusse : Participó en exitosos espacios como “Mujeres y Hombres y Viceversa”, “La Isla de las Tentaciones 2”, “La Casa Fuerte 2” y “Supervivientes”.

: Participó en exitosos espacios como “Mujeres y Hombres y Viceversa”, “La Isla de las Tentaciones 2”, “La Casa Fuerte 2” y “Supervivientes”. Milagros Milo González : Influencer de 26 años, participó en “La Isla de las Tentaciones” donde conoció a Mel Alcalde, su expareja.

: Influencer de 26 años, participó en “La Isla de las Tentaciones” donde conoció a Mel Alcalde, su expareja. Juan David Zapata: Influencer, alcanzó la fama tras participar en el popular reality, La Casa de los Famosos

Influencer, alcanzó la fama tras participar en el popular reality, La Casa de los Famosos Agustina Canales : Conocida popularmente como La White Latina, es una cantante urbana e influencer de 22 años.

: Conocida popularmente como La White Latina, es una cantante urbana e influencer de 22 años. Ellans de Santis : Modelo de 29 años que en 2022 fue escogido como Mister Model Chile.

: Modelo de 29 años que en 2022 fue escogido como Mister Model Chile. Camila Nash : Conocida personalidad de TV ha participado en programas como Pelotón y Mundos Opuestos 1.

: Conocida personalidad de TV ha participado en programas como Pelotón y Mundos Opuestos 1. Otakin : Conocido como el “Anti influencer” realiza reviews de restaurantes en redes sociales donde tiene más de 1 millón de seguidores.

: Conocido como el “Anti influencer” realiza reviews de restaurantes en redes sociales donde tiene más de 1 millón de seguidores. Adrián Pedraja : Fue futbolista, pero colgó los botines para dedicarse a la actuación donde participó en series como Élite y El Secreto de Puente Viejo.

: Fue futbolista, pero colgó los botines para dedicarse a la actuación donde participó en series como Élite y El Secreto de Puente Viejo. Paloma Pops Fiuza : exintegrante de Porto Seguro y de Mekano.

: exintegrante de Porto Seguro y de Mekano. Luis Sandoval : Periodista y panelista del programa “Qué te lo digo”

: Periodista y panelista del programa “Qué te lo digo” Blu Dumay : Influencer e hija de María Alberó e Iván Zamorano

: Influencer e hija de María Alberó e Iván Zamorano Natalia Arenita Rodríguez : Ex participante de Yingo recordada como la “Reina de los Pokemones”

: Ex participante de Yingo recordada como la “Reina de los Pokemones” Efrán Reyero: Exfutbolista que alcanzó la fama al participar del programa “mujeres y hombres y viceversa”

ver también Fue futbolista, jugó por años en Europa y ahora debutará en Chile con inédito proyecto