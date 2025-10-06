Fiebre de Baile regresó con todo a la pantalla, con nuevos participantes y una intensa competencia que definirá al ganador de la temporada. Entre eses duelos, se vivió un enfrentamiento entre dos conocidas figuras del fútbol: Kike Acuña y Esteban Paredes.

Los exfutbolistas son parte de la nueva temporada y protagonizaron el primer duelo de este ciclo en donde el jurado, compuesto por Raquel Argandoña, Vasco Moulian, Edymar Acevedo y Power Peralta, escogió al ganador entre ambos.

Esteban Paredes vs. Kike Acuña en Fiebre de Baile

Los deportistas se midieron en la pista de baile al ritmo del ritmo latino y el tango. El goleador de Colo Colo debutó al ritmo de Bandido de Ana Bárbara, mientras que Acuña comenzó con el tango “El día que me quieras” de Carlos Gardel. Finalmente, el jurado escogió a Paredes como el ganador del duelo por 3 puntos contra 1.

La bailarina Edymar Acevedo, votó por Paredes, pero tuvo palabras para Kike. “Sé que te esforzaste un montón. Note un poco tus nervios, pero te vas a ir soltando a través del programa”.

Mientras que Raquel Argandoña agregó: “Me pasó algo contigo (Paredes), me dieron ganas de bailar. Necesito que te relajes. Quiero ver en la pista al goleador de Colo Colo. Kike me sorprendiste, nunca espere que el “señor de la noche” bailara un tango. Te ves guapo y elegante, pero necesitas ensayas más”, entregando su voto al ex Colo Colo.

Tras el resultado, Paredes señaló: “Muy feliz, agradecerle a nuestro coach. Estamos un poco atrasados con los ensayos, pero me puse al día y le pusimos muchas ganas”.

Mientras que Vasco Moulian señaló: “Muchachos yo los quiero, a los dos los quiero mucho, creo que a los dos le hicieron bailes más fáciles que al resto de los participantes y en este caso te sentí… ya sé mi voto. Mi voto es para Kike“.

