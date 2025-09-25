Un inesperado golpe al mercado televisivo dio Esteban Paredes este miércoles cuando se reveló que el goleador de Colo Colo se suma al estelar de competencia “Fiebre de Baile”, sumando su primer programa de este género.

El programa de baile regresa a la pantalla luego de 13 años bajo la conducción de Diana Bolocco y buscará conquistar a la audiencia con una exigente competencia en donde “el Tanque” se enfrentará a conocidos rostros, entre ellos, un ex rival en la cancha.

Estos son todos los participantes de Fiebre de Baile

Paredes dejó su marca en el futbol nacional en donde se convirtió en el goleador histórico de la Primera División con 222 goles y también en Colo Colo donde consiguió 4 títulos de Primera División, 2 Copa Chile y 2 Supercopas.

Por lo mismo, debido al gran cariño que le tiene la hincha alba, muchos se preguntan a los rivales que enfrentará el Tanque en una pista distinta.

Hasta el momento, entre los confirmados se encuentran:

Nicole Luli Moreno: Campeona de fisicoculturismo y ex participante de programas como Mundos Opuestos y Amor a Prueba.

Jorge Kike Acuña: Exfutbolista con pasado en clubes como Universidad de Chile, Universidad Católica y Unión San Felipe.

Constanza Capelli: Bailarina, panelista del programa Plan Perecto y ganadora de la primera edición de Gran Hermano Chile.

Pastelito JR: artista circense e hijo de Agustín Maluenda, el payaso Pastelito de Chile. Ha participado en distintos programas, entre ellos The Voice Chile.

María José Quiroz: Actriz e integrante de Morandé con Compañía y de Detrás del Muro.

Princesa Alba: Cantante urbana nacional detrás de éxitos como Convéncete y Ya no quieres quererme

Faloon Larraguibel: exintegrante de Yingo, ha participado en programas como Ganar o Servir y Palabra de Honor, en donde llegó a instancias finales.

Francisco Reyes Cristi: Actor nacional, ha participado en producciones como Tranquilo Papá y más recientemente en la nocturna “Los Casablanca”.

Skarleth Labra: Participante de la primera edición de Gran Hermano y conductora del react de CHV Stalkeando la casa.

Michelle Carvalho: Influencer y conocida chica reality, ha participado en programas como Amor a Prueba, Mundos Opuestos y Gran Hermano 2, del cual resultó ganadora.

Raquel Castillo: Conocida como la mujer de las 5000 imitaciones tras su participación en The X Factor Chile, ha participado en otros programas de talento entre ellos Talento Chileno.

Daniela Castro: Ganadora de la primera temporada de Masterchef Chile. Participó también en el programa de competencia El Discípulo del Chef y el reality Tierra Brava.

