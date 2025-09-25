Colo Colo ha tenido un año espantoso en el fútbol masculino, todo lo contrario a lo que ocurre con el primer elenco femenino que ha ganado todos sus partidos del torneo y se prepara para jugar en octubre la Copa Libertadores.

Por lo mismo es que viven dos polos opuestos, lo que lleva a que las críticas en redes sociales aparezcan por montones. Un asunto que también tocó el renunciado DT de Fluminense Renato Portaluppi, por lo que se consultó en conferencia sobre esto a Fernando Ortiz y Tatiele Silveira.

La primera en tomar la palabra fue Tati, quien dio una clase magistral sobre cómo abordar esto y no dale mayor importancia. “No me meto en redes sociales, si consideramos lo de afuera es más complicado”, comenzó señalando.

La entrenadora de Colo Colo confía en su trabajo

Luego agregó la brasileña que “yo tengo mis convicciones, creo en mi trabajo. El fútbol es de los pocos deportes en el que todos son entrenadores. Todos tienen una opinión diferente a la tuya”.

Colo Colo ha vivido un año complicado

Planteó luego una pregunta para los hinchas. “¿Pero crees que alguien arma un equipo para no ganar? Todos elegimos lo mejor para ganar. Después hay opiniones distintas a las decisiones mías”, explicó.

También sabe que en el triunfo se debe ser equilibrado. “Cuando ganamos se disfruta con la familia, prefiero eso, celebro con mi equipo y no me meto a redes ni cuando ganamos o perdemos. Y si no sale bien, se sigue trabajando”, manifestó.

Entiende que debe saber adaptarse porque “es una nueva forma de comunicarse, con muchas opiniones, pero confío en mi metodología”.

La opinión de Ortiz sobre las redes sociales

Fernando Ortiz escuchó atento a Tatiele Silveira y apenas le tocó su turno de contestar la pregunta, señaló “coincido totalmente con Tati”.

“Siempre dije que son un mal necesario para mí. Vivimos con eso, hay que adaptarse. Pero mientras mi cabeza esté tranquila porque elegí lo mejor para el equipo… porque somos seres humanos, nos podemos equivocar. Pero son un mal necesario, clarísimo”, complementó su idea.