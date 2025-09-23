En medio de la incertidumbre que existe en Colo Colo por la situación contractual del uruguayo Salomón Rodríguez, apareció como una “solución milagrosa” la posibilidad que un delantero proveniente de su cantera lo saque del 11 titular.

Ante la lesión del argentino Javier Correa, y con tal de evitar que el oriental sea de la partida en el duelo de este viernes con Deportes Iquique, según informó DaleAlbo, quien arremete como opción es el joven Jerall Astudillo, de 18 años.

El goleador del fútbol joven de Colo Colo, que ya tuvo su primera citación en la derrota por 0-3 ante Universidad de Chileen la Supercopa, reveló en conversación con AS Chile cuáles son sus principales referencias dentro del club.

Los referentes del “9” sorpresa de Colo Colo

Junto con reconocer que quien lo descubrió fue el campeón de América Lizardo Garrido, a los 13 años, durante un torneo donde jugó por la selección de Linares, reveló con qué futbolistas del Primer Equipo siente una mayor admiración.

“Me gusta el estilo de juego de Lucas Cepeda, pero el que me identifica es Javier Correa“, afirmó Astudillo quien reconoció su cercanía con Damián Pizarro durante su paso por Colo Colo. “Me gusta su potencia y cómo juega. Estuve con él en Casa Alba y me ayudó mucho, especialmente en el cuidado de la alimentación“, expresó.

Sobre la posibilidad de estrenarse en el plantel profesional, el atacante indicó que “si llega la oportunidad de debutar en Primera, que es mi objetivo y mi sueño de niño, estaré preparado. Se los dije a mis padres y mi polola”.

¿Cuándo juega el Cacique?

En su duelo pendiente por la fecha 23 de Liga de Primera, los albos recibirán a Deportes Iquique en el Estadio Monumental este viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas.