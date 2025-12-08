Javier Correa fue el goleador de Colo Colo, pero nuevamente su poder de fuego brilló por su ausencia en un partido clave. Tal cual había ocurrido en la contundente derrota alba frente a Cobresal. Y de la misma manera que pasó en la caída ante el Audax Italiano.

Aunque contra los Tanos, varios hinchas quedaron desquiciados con el rendimiento de Correa. Como esas tres o cuatro jugadas que despilfarró por hacer un amague de más. O como esa palomita que tuvo para marcar y ni siquiera impactó de lleno la pelota.

O los varios tiros libres que le concedieron para ser pateador y ni siquiera le dio para superar la barrera. A pesar de todo eso, Correa terminó con 17 goles en la temporada del Cacique. Una campaña en la que este plantel se acostumbró a pasar vergüenzas.

Y que el “9” cerró de la peor manera: ni siquiera se despidió de los hinchas tras el monumental fracaso de perder ante los Tanos. Pese a ese registro, Correa quedó como líder de un ranking que seguramente no le gustará. Aunque después diga que “le chupa un huevo”. El gran antigol de la máxima categoría en el fútbol chileno.

Según un dato de Fotmob, Javier Correa es el jugador que más ocasiones claras desperdicia en la élite del balompié criollo. Probablemente, al Coco le parecerá mejor recordar que era el goleador de los albos. Pero omitirá que era uno de los peores equipos de la historia de la institución. Todo se hace peor cuando se nota que apenas un 8,8 por ciento de sus remates terminan en gol.

Pero como el archivo no muerde, quedará en el registro que el cordobés que llegó desde Estudiantes de La Plata lidera ese antiranking: 17 ocasiones falladas, cuatro más que Lionel Altamirano, quien tiene 13 yerros de grandes oportunidades de gol que no terminaron en un festejo.

El centrodelantero de Huachipato cerró la Liga de Primera 2025 con 12 goles a su haber, uno más que Javier Correa. El tercero en ese registro es Lucas di Yorio, cuya continuidad en Universidad de Chile todavía es una incógnita. Falló 11 ocasiones claras, pero también convirtió 12 dianas, al igual que Altamirano.

Correa queda como líder de fallos en un triste final de Colo Colo

Javier Correa se fue en silencio tras ponerle fin a una flojísima temporada de Colo Colo de la peor manera posible: sin el mínimo premio de consuelo a la Copa Sudamericana cuando el escenario estaba completamente favorable: Ñublense le propinó una inesperada goleada a Cobresal que ayudaba al Cacique.

Pero como los itálicos celebraron un 2-1 en Pedrero no sirvió de nada. Para colmo, el aporte de Correa realmente fue inservible. En la cuenta de Twitter hicieron el desglose de las conquistas que el cordobés de 33 años festejó en 2025.

Una cosecha que Juan Cristóbal Guarello definió fiel a su estilo sin filtros. “Le hace goles a puros equipos callampa”, dijo el periodista sobre el registro anotador de Javier Correa durante el tortuoso año del centenario albo. Un 2025 donde los refuerzos estelares argentinos estuvieron muy lejos de lo esperado. El tiempo dirá qué será de su destino y el de Claudio Aquino…

Revisa el compacto del triunfo de Audax Italiano a Colo Colo