Mucha polémico provocaron las declaraciones de Javier Correa tras el duelo ante Ñublense, al asegurar que las críticas que recibe por su falta de gol “le chupan un huevo”. Esto porque no marca hace tres meses, cuando le hizo dos tantos a Huachipato en agosto.

Fue Nicolás Peric quien salió al paso de estas palabras, asegurando que el delantero cordobés se equivoca al enfrentar de esa manera tanto a la prensa como a los hinchas.

“Se la escuché a Daniel Osvaldo esa de ‘me chupa un huevo’. Pero era Daniel Osvaldo. Se hace el canchero. No me gustó el tono de las declaraciones, innecesario”, sostuvo en Radio Pauta.

Además aseguró que debe tomar con mayor madurez los comentarios que recibe al estar en Colo Colo. “La tiró al cuete, si eres grande y no te sale el gol, no es culpa del resto”, agregó.

Javier Correa no anota un gol hace tres meses, cuando marcó dos veces ante Huachipato

Peric se molesta con las palabras de Javier Correa

Luego Nico Peric aseguró que debería entender el delantero que si recibe algunas críticas, es parte de la profesión, tal como ocurrió cuando las cosas sí le resultaban.

“No debería chuparte un huevo. Cuando lo hemos alabado no le chupa un huevo, cuando uno le dice que es el mejor, que funciona bien”, sostuvo el ex meta de la selección chilena.

Además entiende que el tono confrontacional, poniendo en duda su continuidad en Colo Colo, no es algo que corresponda pues no tiene mercado para salir del Cacique.

“Tiene contrato vigente, en dónde le van a pagar lo que le pagan acá. Para dónde va a ir”, terminó de señalar Peric sobre Correa, que cobra aproximadamente 60 millones de pesos al mes.

