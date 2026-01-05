Universidad de Chile inició este lunes su primer día de pretemporada 2026. El plantel azul se puso a las órdenes del nuevo entrenador, Francisco Meneghini, con Eduardo Vargas como primer, único y flamante refuerzo hasta ahora del Chuncho.

Túrboman regresa a la U haciendo emotivo el inicio de los trabajos en el CDA. El delantero se reencontró con Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, rearmando un tridente campeón de la Copa Sudamericana 2011 con los azules.

Y fue la misma Universidad de Chile la que celebró un curioso momento, justo cuando Aránguiz y Vargas se reencontraban con un abrazo en la sala kinesiológica de la U. ¿El otro protagonista? el lateral derecho, Fabián Hormazábal.

En paralelo al abrazo de Vargas y Aránguiz, la cámara de la U captó a Hormazábal de fondo, sentado en una camilla, levantando los brazos hacia el cielo…

Por el momento es difícil establecer qué pasaba por la cabeza del lateral azul, pero su acción no hizo más que engrandecer el emotivo reencuentro de Charles y Edu, después de muchos años, en el CDA de Universidad de Chile.

“Todos somos Fabián Hormazábal”, publicó la U junto a la foto del momento, consagrando una postal que alegra e ilusiona a los fanáticos del Chuncho de cara a la temporada que está por comenzar.

Cabe recordar que, junto a los títulos nacionales con Jorge Sampaoli y la Copa Sudamericana en la U, Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz remaron juntos en los históricos títulos de la selección chilena en Copa América y los recordados octavos de final del Mundial Brasil 2014 y la final de Copa Confederaciones.

Durante este viernes, los jugadores de la U se someterán a mediciones corporales y chequeos médicos de rigor, proceso previo para dar paso a los entrenamientos.

