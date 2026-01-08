Universidad de Chile ya tiene a Eduardo Vargas como su primer y único refuerzo hasta ahora, pero tiene prácticamente abrochado al ex delantero de Colo Colo, Juan Martín Lucero, y al paraguayo Lucas Romero. Y Octavio Rivero, también otrora albo, podría sumarse al Chuncho.

A espera que los próximos refuerzos se integren a Eduardo Vargas y el resto del plantel azul, el ex jugador y otrora entrenador del Cacique, Claudio Borghi, se refirió al arribo de Túrboman y Lucero al Chuncho.

“Por toda la historia que tiene detrás Vargas, es algo muy importante. Volver a su lugar, donde fue muy exitoso y construyó una carrera realmente destacada, es positivo”, manifestó Borghi a BolaVip Chile.

El hoy comentarista agregó que Vargas y Lucero “son nombres importantes. La U tuvo dos centros delanteros muy buenos en la competencia anterior: uno rindió de gran manera y el otro no logró funcionar, y esas son situaciones que siempre hay que considerar”.

¿El colocolino Lucero en la U? Acostumbrado a la presión

“Lucero es un jugador acostumbrado a la presión de equipos grandes, al igual que Vargas. Habrá que ver, finalmente, cómo se sienten”, complementó.

Claudio Borghi le presta ropa a Lucero y lo compara con Vargas en Universidad de Chile.

El Bichi sentencia que “muchas veces cuando los clubes tienen necesidades urgentes, la adaptación no se da de inmediato en los jugadores. Eso es lo que siempre se espera, porque la camiseta tiene un peso específico importante. La adaptación, la llegada y las obligaciones influyen mucho”.

Cabe recordar que Eduardo Vargas llegó a la U en 2010 proveniente de Cobreloa, permaneciendo hasta fines de 2011 como campeón del Apertura 2011, el Clausura 2011 y la Copa Sudamericana 2011.

Por su parte, Juan Martín Lucero defendió a Colo Colo en 2022, club del que partió abruptamente y con polémica para fichar en Fortaleza, ganándose el desprecio de la fanaticada albo.

