Universidad de Chile tiene listo a su segundo refuerzo: Lucas Romero se pondrá la camiseta del Bulla luego de largas negociaciones. Su representante confirmó el acuerdo.

Los Azules han hecho más noticia en el mercado por la salida de Leandro Fernández que por llegadas, pero al fin van a poder oficializar el arribo de una nueva incorporación para el 2026. Romero aterrizará en Chile en los próximos días.

Lo que complicó el arribo de Romero

Si bien el nombre de Lucas Romero lleva un buen tiempo dando vueltas en Universidad de Chile, no había llegado a un acuerdo debido a un importante problema: el cambio de entrenador en el Romántico Viajero. Sin embargo, ahora ya está todo sellado.

“Ayer arreglamos los últimos detalles entre los clubes y yo creo que ya está todo solucionado. Ahora el jugador tiene que viajar, hacerse los exámenes médicos y sellar su contrato, pero ya está ok“, explicó Regis Marques, representante del jugador, a Rock and Pop de Paraguay.

“Estaba todo listo, pero hubo un cambio de director técnico y cuando hay un cambio, hay que mirar las opciones del técnico. Si le gusta el jugador y todo eso. Nosotros tratamos de cuidar, porque estamos hablando de que Lucas Romero está peleando para ir al Mundial y ponerlo en un club que ganará bien, pero que no va a jugar, no le sirve a nadie“, detalló Marques.

El representante de Lucas Romero detalló que para ellos es muy importante que el jugador sea considerado por el nuevo DT, en este caso Francisco Meneghini, ya que tiene la oportunidad concreta de ir a la cita planetaria con Paraguay.

“Ese fue nuestro cuidado y por suerte el jugador entendió, tuvo paciencia y por suerte el nuevo director técnico le gustó también y seguimos la negociación. Entre mañana (viernes) y pasado (sábado) viajaremos. Es un año de contrato de préstamo con opción“, señaló Marques. Además, el representante reveló por qué el futbolista quiso llegar a Universidad de Chile.

Lucas Romero quiere jugar el Mundial con Paraguay. Imagen: Instagram

“El jugador está muy feliz, quería irse ahí, porque sabe que es un mercado importante y sabemos que Chile dentro de Sudamérica es uno de los pocos países que los clubes tienen que pagar al día. Todo eso fue lo que ayudó a que el jugador eligiese irse a Chile“, cerró el representante de Lucas Romero.

