La primera polémica de Francisco Meneghini al mando de Universidad de Chile se la encontró por sorpresa en su presentación en su nuevo cargo, o al menos así lo hizo saber.

Todo, porque las declaraciones de Claudio Borghi, quien aseguró que es un gran error que cobre tan barato como entrenador en la U, dieron que hablar y llegaron a oídos del técnico en el CDA.

“Entrar en un debate por el salario no corresponde, claramente no vengo por lo económico, vengo por el deseo de conseguir cosas importantes con Universidad de Chile”, explicó Meneghini.

Por lo mismo, Borghi quiso explicar toda la situación, donde mantiene que no es bueno para el fútbol chileno que el entrenador de uno de los equipos más grandes baje la vara.

¿Qué le respondió Borghi a Paqui Meneghini en la U?

Fue en conversación con Redgol que Claudio Borghi fue consultado sobre sus declaraciones, las que esta jornada encontraron respuesta con Francisco Meneghini en Universidad de Chile.

“No sabía que yo era tan importante. No me meto en el bolsillo de nadie, pero hay un mercado que es regulado por los entrenadores de los equipos grandes, eso no es nuevo para nadie”, exlicó.

“Después cada uno tendrá sus metas. Yo como entrenador veo que un DT de un equipo grande debe estar muy bien pagado para que los demás también estén cómodos”, replicó.

