Francisco Meneghini será anunciado oficialmente como el nuevo entrenador de U de Chile en las próximas horas. Un entrenador que tiene una idea similar a la de Gustavo Álvarez, por lo que se busca una continuidad en el club laico.

A pesar de su idea de juego ofensiva, Claudio Borghi no está seguro que Paqui sea el indicado para tomar al elenco azul a esta altura de su carrera.

En Picado TV señaló que “no tiene títulos ni grandes campañas”, aludiendo a que a un equipo grande es mejor tener un entrenador que tenga mayor currículum.

“Es un técnico joven, cuantas posibilidades tienes para demostrar tu calidad. Hay que verlo en cancha, ojalá le vaya bien, pero es un riesgo que llegue a un club grande con obligaciones este año”, estableció.

Borghi cuestiona el sueldo de Meneghini

Señaló Borghi que este año en O’Higgins “a los jóvenes los subió, pero no los formó. ¿En la U podrá poner 4 jóvenes juntos? No es el club para eso, estás obligado a ir por el torneo. Con chicos se juega bien, pero con grandes se gana el campeonato”.

También piensa que no haber sido jugador de fútbol puede pesarle en un camarín con líderes más experimentados. “Cómo alguien que no jugó nunca va a decirme cómo debo jugar, cómo pegarle a la pelota o cómo es el grupo de camarín”, explicó.

“Pueden dirigir, claro que sí, pero el jugador te cacha si vas a durar poco o mucho, si trabajas bien o mal. Hay que ver sus virtudes, también ver si deja pegar patadas a los grandes y no a los jóvenes. Lo claro es que nadie tiene la verdad en esto“, manifestó.

También fue al hueso en el aspecto económico, pues se trata de un entrenador que no cobra tanto dinero: junto al cuerpo técnico serían cerca de 550 mil dólares anuales.

“Se filtró lo que podría ganar Meneghini. No es un tema que me preocupe, pero sí va a preocupar en el fútbol chileno. Hablar de cifras es ofender a la gente”, dijo el Bichi considerando que, por ejemplo, Renato Paiva pedía 1.2 millones de dólares a los azules.

“Pero acá hay dos equipos que manejan el mercado: Colo Colo y la U. Eso no solamente en jugadores, también en entrenadores. Si uno de los dos cobra poco, perjudica a todo el resto”, sentenció Borghi.