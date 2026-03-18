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Fútbol chileno

¿Quién reemplaza a Asta-Buruaga? Los dos refuerzos que dividen a U. Católica

U. Católica analiza opciones ante la grave lesión de Tomás Asta-Buruaga y la oportunidad de traer un refuerzo de emergencia.

Por Javiera García L.

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Tomás Asta-Buruaga sufrió una grave lesión y puede llegar un refuerzo
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTTomás Asta-Buruaga sufrió una grave lesión y puede llegar un refuerzo

U. Católica vive un momento complicado. Sumándose a las dos fechas que lleva sin ganar, está la situación de Tomás Asta-Buruaga, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y será baja por seis meses.

La grave lesión del defensor permite que la dirigencia de Cruzados busque un nuevo refuerzo de aquí a finales de marzo. Y hay dos nombres que se pelean por ser la última incorporación de la UC.

Según TNT Sports, Guillermo Soto y Mauricio Isla, dos nombres que conocen bien al elenco de la precordillera, son las opciones que analizan en San Carlos de Apoquindo para la plaza de emergencia.

Guillermo Soto y Mauricio Isla podrían reemplazar a Asta-Buruaga en U. Católica | Photosport

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Los dos refuerzos que dividen a U. Católica

Ambas opciones tienen sus pero. Guillermo Soto, quien aún tiene contrato vigente con U. Católica, está a préstamo en Tigre. Este año, apenas ha sumado 180 minutos en 11 fechas, y recién viene recuperándose de una lesión.

Por su lado, Mauricio Isla se encuentra libre desde su salida de Colo Colo a finales de 2025. El defensor ha entrenado por su cuenta todos estos meses, sin sumar competencia y con rumores del retiro rondándolo.

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Si ninguno logra convencer, los cruzados tendrían que mirar hacia la cantera y confiar en uno de sus juveniles para suplir esta importante baja en el equipo. El DT de la UC, Daniel Garnero, ya declaró que “vamos a ver si podemos suplir a Tomy. Lo hablaremos durante la semana y buscaremos la mejor solución”.

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