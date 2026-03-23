Universidad Católica vive días de incertidumbre tras la compleja lesión de Tomás Asta-Buruaga. El defensor estará varios meses fuera de las canchas luego de sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha durante un entrenamiento.

Frente a este panorama, en la UC se abre la posibilidad de acudir al mercado para incorporar un refuerzo de emergencia. En ese contexto, comenzó a tomar fuerza el nombre de Mauricio Isla, exjugador del club, quien se encuentra como agente libre tras no ser renovado por Colo Colo.

Se aleja el regreso de Isla a la UC

Recientemente, Cooperativa Deportes reveló que el jugador está en el radar de la Franja, pero que hay un inesperado obstáculo en la interna del equipo.

“Aún recuerdan ciertas actitudes del jugador que causaron molestia durante su fugaz paso entre 2022 y 2023; que incluyeron varios viajes express al extranjero y una discreta salida del equipo”, señala el medio.

ver también Tabla de posiciones: U. Católica lidera su grupo en Copa de la Liga tras vencer a U. de Conce

Ahora, desde Punto Cruzado revelan que aunque Isla no se fue mal de la UC en su último paso “el propio jugador entendió que lo mejor en aquel momento era separar sus caminos, por lo que no buscó llegar a ningún acuerdo económico y solo cobró hasta el día que fue parte del club, en el camarín, no dejó las mismas sensaciones”.

Isla podría volver a la UC/Photosport

Publicidad

Publicidad

Agregando que esto no cayó bien dentro del plantel. “Si no que también generó fuertes roces con jugadores y referentes del plantel, quienes en su mayoría actualmente siguen siendo parte del plantel 2026. Ante esto, su retorno a la UC genera más conflictos que soluciones”.

En síntesis: