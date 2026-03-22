Universidad Católica comenzó de buena manera su aventura en la Copa de la Liga, donde derrotó a Universidad de Concepción en un duelo bastante apretado.

Los Cruzados hicieron su estreno en la nueva competición que se toma el fútbol chileno. Los dirigidos por Daniel Garnero querían dejar atrás las dudas que han demostrado en el inicio de la Liga de Primera y así sumar rodaje para lo que se viene en Copa Libertadores.

El triunfo de la UC

Universidad Católica no comenzó de buena manera ante Universidad de Concepción en el Claro Arena. En una fría jornada y con algunas gotas que caían en la precordillera, fue la visita quien abrió el marcador a través de Cristopher Mesías en el 23′.

Los Cruzados fueron con todo por el empate y lo encontraron antes de irse al descanso. Justo Giani de lanzamiento penal en el 45’+3′ puso el 1-1. Ya en el complemento, Diego Valencia en el 76′ colocó el 2-1 definitivo. El duelo no estuvo exento de polémicas, ya que Martín Ramírez fue expulsado en la visita, mientras Matías Palavecino corrió la misma suerte en el local.

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Con al victoria, Universidad Católica llegó a la cima del Grupo B de la Copa de la Liga. Los dirigidos por Daniel Garnero encabezan su zona con 3 puntos, mientras le siguen Cobresal y Ñublense con 1 unidad. Ambos habían igualado en El Salvador su respectivo duelo. Universidad de Concepción cierra todo sin unidades.

De esta manera, se cerró la primera jornada de la zona de los Cruzados. En la siguiente jornada, los de Las Condes tendrán que medirse ante Ñublense el miércoles 25 de marzo a las 18:00 horas, en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

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Valencia puso el 2-1 para la UC. Imagen: Photosport

Universidad Católica sigue afinando el equipo de la temporada 2026. Vale recordar que el gran desafío de los Cruzados en este 2026 será la Copa Libertadores, donde compartirán el grupo de la muerte con Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Ecuador.

Tabla de la Copa de la Liga:

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