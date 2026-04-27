Este lunes la ANFP publicó el informe arbitral del Clásico Universitario 202 entre Universidad de Chile y Universidad Católica. El duelo, que terminó en triunfo azul por 1-0 con gol de Juan Martín Lucero, tuvo varios detalles consignados por el juez Diego Flores.

Y es que el documento consignó la presencia de varios fuegos artificiales lanzados por la parcialidad azul, situación que podría traducirse en un duro castigo para un club que ya ha tenido que convivir en este año con el mal comportamiento de sus fanáticos.

El informe arbitral que complica a Universidad de Chile

Tras el partido Flores detalló que “al ingreso de los equipos al terreno de juego, se encienden bengalas, se lanzan fuegos artificiales y bombas de estruendo en distintos sectores de la galería sur”.

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Sobre lo ocurrido durante el partido, el juez detalló que “en el primer tiempo se encienden bengalas durante al menos 4 oportunidades en las puertas 14, 15 y 17 de la galería sur”.

“A partir del minuto 47, desde diferentes sectores de la galería sur, se lanzan 7 bengalas voladoras. Luego y en al menos 6 ocasiones durante el segundo tiempo, se encienden bengalas en las puertas 14 y 15 de la galería sur”, concluyó.

Fueron varias la bengalas que se encendieron en el Universidad de Chile vs Universidad Católica el pasado sábado. | Foto: Photosport.

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Hay que destacar que el artículo 66° del Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP confirma que las sanciones por este tipo de hechos van desde multas económicas, cierre de tribunas e incluso, en el peor de los escenarios, la posibilidad de jugar partidos sin hinchas.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán al ruedo ante Deportes La Serena el sábado 2 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada. Este compromiso será válido por la fecha 4 de la Copa de la Liga 2026.

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En síntesis

Juan Martín Lucero anotó el único gol del triunfo de Universidad de Chile ante Católica.

anotó el único gol del triunfo de ante Católica. El árbitro Diego Flores denunció el lanzamiento de 7 bengalas voladoras y pirotecnia diversa.

denunció el lanzamiento de y pirotecnia diversa. El artículo 66° de la ANFP establece sanciones desde multas hasta jugar sin público.

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