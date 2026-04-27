Filtran la llegada de un famoso político al directorio de Azul Azul

Tras el triunfo en el clásico universitario, la atención de los hinchas de U. de Chile está en qué pasará este martes 28 de abril en la Junta de Accionistas de Azul Azul y si Cecilia Pérez será electa presidenta.

Tras la renuncia de Michael Clark, la vicepresidenta asumió el interinato en el máximo cargo. “Es algo más bien administrativo. Lo importante es lo que va a suceder el martes“, relató este sábado Pérez en el Nacional.

“Ahí vendrá la votación de los accionistas para ver quiénes serán los directores, y de ahí recién se va a elegir las dos mayores responsabilidades: la presidencia y la vicepresidencia“, explicó.

En el directorio, ya se filtró una novedad. La Tercera reveló que el exsenador José Miguel Insulza llegará al directorio de Azul Azul, nombrado por José Ramón Correa. Así, otro político se hará parte del club.

El exsenador José Miguel Insulza llega a Azul Azul | ATON Chile

ver también Cecilia Pérez rompe el silencio tras la renuncia de Clark y declara: “El sueño es la presidencia”

José Miguel Insulza será nuevo director de Azul Azul

Desde La Tercera mencionan que “la idea primaria es que el actual militante del partido socialista sea la contraparte de Cecilia Pérez en el directorio y no se descarta que compita por la presidencia“.

Publicidad

Publicidad

En todo caso, no será una tarea sencilla. Por su lado, Pérez declaró el fin de semana que “el segundo honor más grande, después de haber servido a Chile, yo creo que es dirigir la institución más linda de este país, que es la U. Sería maravilloso”.

La Junta de Accionistas se llevará a cabo este martes 28 de abril desde las 9:00 horas en el Centro Deportivo Azul.