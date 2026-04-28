La formación que prepara U. Católica contra Barcelona en Copa Libertadores

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Copa Libertadores

La formación que prepara U. Católica contra Barcelona en la Copa Libertadores

U. Católica busca su segunda victoria en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este miércoles, visita a Barcelona de Guayaquil.

Por Javiera García L.

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U. Católica visita a Barcelona en Copa Libertadores
© PhotosportU. Católica visita a Barcelona en Copa Libertadores

U. Católica ya está en Ecuador para disputar la tercera fecha de la Copa Libertadores. Tras la victoria en Brasil, los cruzados quieren dar otro golpe como visita, ahora enfrentando a Barcelona.

Los cruzados viajaron a Guayaquil durante la noche de este lunes. En su llegada, Daniel Garnero declaró que “es un partido difícil. El triunfo en Brasil (ante Cruzeiro) fue muy importante y lo tenemos que revalidar acá”.

Para este encuentro, el DT contará con el regreso de Gary Medel, quien está recuperado después de sus molestias ante Boca Juniors. Así, el Pitbull se suma como alternativa para el duelo de este miércoles 29.

Ante los canarios, Garnero repetiría la formación que le dio el triunfo en la pasada fecha internacional. Eso sí, se prepara un cambio, porque Sebastián Arancibia ingresaría a la titularidad, según Radio Cooperativa.

Daniel Garnero prepara un cambio en la formación de U. Católica | Photosport

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Con esto, la probable formación de U. Católica contra Barcelona sería con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Juan Ignacio Díaz, Branco Ampuero y Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Cristián Cuevas; Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

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El duelo está pactado para este miércoles 29 de abril a las 20:00 horas, en el Estadio Monumntal Banco Pichincha. En el otro partido del grupo, se enfrentarán Boca Juniors y Cruzeiro este martes 28 a las 20:30.

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