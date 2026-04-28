Universidad Católica tiene un nuevo desafío en la Copa Libertadores y se medirán ante Barcelona por la 3° fecha de la fase grupos. En ese equipo, los espera el recordado Byron Castillo.

Los Cruzados no habían comenzado de buena manera su participación en el torneo de clubes más importante de América, al perder como local frente a Boca Juniors. Sin embargo, consiguieron 3 puntos de oro al derrotar a Cruzeiro como visita en Brasil.

Byron Castillo en el horizonte

En el plantel de Barcelona se encuentra Byron Castillo. Sí, el seleccionado ecuatoriano del cual habían dudas por su nacionalidad y que llevó a Chile a realizar una denuncia. Esto estuvo cerca de derivar en la clasificación de La Roja por secretaría al Mundial de Qatar 2022, pero finalmente el jugador y la Tri recibieron otro tipo de sanciones y no se cambió su participación.

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Universidad Católica tendrá un duro encuentro en Guayaquil. El Ídolo de Astillero no suma unidades en la Copa Libertadores y si es que no gana, quedará muy complicado para pelear por el pasaje a octavos de final. Eduardo “Tanque” Hurtado, analizó el choque con RedGol.

“Tiene un gran entrenador como César Farías. La gente no está muy contenta con el rendimiento de Barcelona. El último partido en la Copa Libertadores no le fue bien ante Boca Juniors y perdieron 3-0, pero tienen muy buenos jugadores. Se hacen fuertes aquí en Guayaquil, aunque con Cruzeiro no le fue bien”, indicó Hurtado.

Respecto a Byron Castillo, el Tanque Hurtado asegura que no vive un buen presente. “No es una amenaza. Byron ha perdido titularidad, no juega mucho ni en el torneo local ni en la Copa. Su rendimiento no ha sido nada bueno. No está enfocado. Católica debería preocuparse por el mediocampo que tiene Barcelona”, explicó el ex delantero de Colo Colo.

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Castillo tuvo un bajón en su carrera tras la polémica por su nacionalidad. Imagen: Getty

Universidad Católica se medirá a Barcelona este miércoles 29 de abril a las 20:00 horas, en el Estadio Monumental de Guayaquil. Pese a que el Ídolo del Astillero no pasa por un gran momento, Hurtado advierte sobre las figuras de las que deben cuidarse los chilenos.

“Jhonny Quiñónez ha subido mucho su nivel, junto a Darío Benedetto que en un principio fue resistido, pero la hinchada ahora lo quiere mucho y es el goleador de Barcelona y el último partido volvió a marcar. Entonces, anda muy clarito en el tema de anotar“, cerró Eduardo Hurtado.

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