Tras su triunfo en el Clásico Universitario, Universidad de Chile ya se enfoca en su próximo reto: visitar a Deportes La Serena por la cuarta fecha de la Copa de la Liga 2026.

Los azules deberán enfrentar un duelo clave en el torneo, donde solo los líderes de cada grupo avanzan a semifinales, por lo que necesita sumar para seguir en carrera. Pero ojo, porque este partido será especial, ya no contará con transmisión por televisión.

U. de Chile vs. La Serena: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Deportes La Serena juegan este domingo 12 de abril, desde las 17:30 hrs. en el Estadio La Portada, por la fecha 4 de la Copa de la Liga.

El partido entre Azules y Granates, no será transmitido por televisión en la señal habitual de TNT SPORTS, pero si se podrá ver a través de streaming en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

La U se enfrenta a La Serena por la cuarta fecha de la Copa de la Liga – Photosport

ver también Vuelve la Copa de la Liga 2026: Así está la tabla de posiciones de los cuatro grupos del torneo

Tabla de posiciones Copa de la Liga

Grupo A # Club J V E D GF GC DG Pts 1 Colo Colo 3 2 1 0 5 2 +3 7 2 Coquimbo Unido 3 2 1 0 4 2 +2 7 3 Huachipato 3 0 1 2 2 4 -2 1 4 Deportes Concepción 3 0 1 2 4 7 -3 1 Grupo B # Club J V E D GF GC DG Pts 1 Ñublense 3 2 1 0 4 1 +3 7 2 Universidad Católica 3 2 0 1 5 3 +2 6 3 Universidad de Concepción 3 1 0 2 3 5 -2 3 4 Cobresal 3 0 1 2 3 6 -3 1 Grupo C # Club J V E D GF GC DG Pts 1 O’Higgins 3 2 1 0 6 3 +3 7 2 Deportes Limache 3 1 2 0 4 3 +1 5 3 Everton 3 1 0 2 4 5 -1 3 4 Palestino 3 0 1 2 3 6 -3 1 Grupo D # Club J V E D GF GC DG Pts 1 Audax Italiano 3 2 0 1 5 4 +1 6 2 Unión La Calera 3 2 0 1 3 2 +1 6 3 Universidad de Chile 3 1 1 1 5 4 +1 4 4 Deportes La Serena 3 0 1 2 4 7 -3 1

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