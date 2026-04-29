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Copa de la Liga

U. de Chile vs. Deportes La Serena: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Copa de la Liga

Los azules regresan a la acción en la Copa de La Liga, para seguir escalando en la tabla de posiciones.

Por Franccesca Arnechino

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Los Azules se enfrentan por la cuarta fecha de la Copa de la Liga.
© PhotosportLos Azules se enfrentan por la cuarta fecha de la Copa de la Liga.

Tras su triunfo en el Clásico Universitario, Universidad de Chile ya se enfoca en su próximo reto: visitar a Deportes La Serena por la cuarta fecha de la Copa de la Liga 2026.

Los azules deberán enfrentar un duelo clave en el torneo, donde solo los líderes de cada grupo avanzan a semifinales, por lo que necesita sumar para seguir en carrera. Pero ojo, porque este partido será especial, ya no contará con transmisión por televisión.

U. de Chile vs. La Serena: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Deportes La Serena juegan este domingo 12 de abril, desde las 17:30 hrs. en el Estadio La Portada, por la fecha 4 de la Copa de la Liga.

El partido entre Azules y Granates, no será transmitido por televisión en la señal habitual de TNT SPORTS, pero si se podrá ver a través de streaming en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

La U se enfrenta a La Serena por la cuarta fecha de la Copa de la Liga – Photosport

La U se enfrenta a La Serena por la cuarta fecha de la Copa de la Liga – Photosport

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Tabla de posiciones Copa de la Liga

Grupo A

#ClubJVEDGFGCDGPts
1Colo Colo321052+37
2Coquimbo Unido321042+27
3Huachipato301224-21
4Deportes Concepción301247-31

Grupo B

#ClubJVEDGFGCDGPts
1Ñublense321041+37
2Universidad Católica320153+26
3Universidad de Concepción310235-23
4Cobresal301236-31

Grupo C

#ClubJVEDGFGCDGPts
1O’Higgins321063+37
2Deportes Limache312043+15
3Everton310245-13
4Palestino301236-31

Grupo D

#ClubJVEDGFGCDGPts
1Audax Italiano320154+16
2Unión La Calera320132+16
3Universidad de Chile311154+14
4Deportes La Serena301247-31
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