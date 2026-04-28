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Copa de Liga

Vuelve la Copa de la Liga 2026: Así está la tabla de posiciones de los cuatro grupos del torneo

La Liga de Primera entra un receso de un par de semanas para que la acción de la Copa de la Liga se tome el fútbol chileno.

Por Patricio Echagüe

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La Copa de la Liga vuelve este fin de semana.
© ANFP.La Copa de la Liga vuelve este fin de semana.

La Liga de Primera 2026 se tomará un receso de un par de semana para que la Copa de la Liga retome su acción a partir de este sábado 2 y domingo 3 de mayo, donde se jugarán los partidos correspondientes a la fecha 4.

Todos los equipos ya disputaron la primera mitad de la fase de grupos, con varios que están sacando chapa de favorito para clasificar a las semifinales del torneo y otros que ya ven de muy lejos esa opción.

Por el grupo A son Colo Colo y Coquimbo Unido quienes aparecen como los principales candidatos a clasificar con siete puntos cada uno. Por su parte en el grupo B los que están arriba Ñublense y Universidad Católica con siete y seis puntos respectivamente.

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En el grupo C el líder es O’Higgins con siete unidades, siendo seguido por Deportes Limache que tiene cinco. Para cerrar, en el Grupo D los líderes son Audax Italiano y Unión La Calera suman seis puntos cada uno.

Así va la Copa de la Liga 2026

Con estos datos sobre la mesa incluso nos podemos aventurar a armar unas posibles semifinales, ya que bien sabido es que el ganador del Grupo A irá con el ganador del Grupo D, mientras que el puntero del Grupo B enfrentará al líder del Grupo C.

Así están los grupos de la Copa de la Liga 2026. | Foto: Gemini.

Así están los grupos de la Copa de la Liga 2026. | Foto: Gemini.

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De esta manera, de momento en semis tendríamos a Colo Colo enfrentando a Audax Italiano y a Ñublense jugando ante O’Higgins. Aunque claro, esto puede cambiar bastante en la segunda mitad de la fase de grupos.

Así se jugará la fecha 4 y 5 de la Copa de la Liga 2026

FECHA 4

Sábado 2 de mayo

  • Audax Italiano vs. Unión La Calera a las 12:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.
  • Deportes La Serena vs. Universidad de Chile a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.
  • Everton vs. Palestino a las 15:00 horas en el Estadio Sausalito.
  • Ñublense vs. Cobresal a las 20:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún.

Domingo 3 de mayo

  • Universidad de Concepción vs. Universidad Católica a las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa.
  • Deportes Limache vs. O’Higgins a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña.
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Lunes 4 de mayo

  • Deportes Concepción vs. Huachipato a las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa.

Miércoles 13 de mayo

  • Coquimbo Unido vs. Colo Colo a las 20:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
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FECHA 5

Sábado 9 de mayo

  • Deportes La Serena vs. Audax Italiano a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.
  • Cobresal vs. Universidad de Concepción a las 17:30 horas en el Estadio El Cobre.
  • Colo Colo vs. Deportes Concepción a las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

Domingo 10 de mayo

  • Coquimbo Unido vs. Huachipato a las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
  • Unión La Calera vs. Universidad de Chile a las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.
  • Universidad Católica vs. Ñublense a las 17:30 horas en el Claro Arena
  • O’Higgins vs. Everton a las 20:00 horas en el Estadio El Teniente.

Lunes 11 de mayo

  • Palestino vs. Deportes Limache a las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura.
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En síntesis

  • La Copa de la Liga 2026 retoma la fecha 4 el sábado 2 y domingo 3 de mayo.
  • Colo Colo, Ñublense, O’Higgins y Audax Italiano lideran sus grupos con siete puntos cada uno.
  • Las semifinales momentáneas enfrentan a Colo Colo contra Audax y Ñublense ante O’Higgins.
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