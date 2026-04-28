La Liga de Primera 2026 se tomará un receso de un par de semana para que la Copa de la Liga retome su acción a partir de este sábado 2 y domingo 3 de mayo, donde se jugarán los partidos correspondientes a la fecha 4.
Todos los equipos ya disputaron la primera mitad de la fase de grupos, con varios que están sacando chapa de favorito para clasificar a las semifinales del torneo y otros que ya ven de muy lejos esa opción.
Por el grupo A son Colo Colo y Coquimbo Unido quienes aparecen como los principales candidatos a clasificar con siete puntos cada uno. Por su parte en el grupo B los que están arriba Ñublense y Universidad Católica con siete y seis puntos respectivamente.
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En el grupo C el líder es O’Higgins con siete unidades, siendo seguido por Deportes Limache que tiene cinco. Para cerrar, en el Grupo D los líderes son Audax Italiano y Unión La Calera suman seis puntos cada uno.
Así va la Copa de la Liga 2026
Con estos datos sobre la mesa incluso nos podemos aventurar a armar unas posibles semifinales, ya que bien sabido es que el ganador del Grupo A irá con el ganador del Grupo D, mientras que el puntero del Grupo B enfrentará al líder del Grupo C.
Así están los grupos de la Copa de la Liga 2026. | Foto: Gemini.
De esta manera, de momento en semis tendríamos a Colo Colo enfrentando a Audax Italiano y a Ñublense jugando ante O’Higgins. Aunque claro, esto puede cambiar bastante en la segunda mitad de la fase de grupos.
Así se jugará la fecha 4 y 5 de la Copa de la Liga 2026
FECHA 4
Sábado 2 de mayo
- Audax Italiano vs. Unión La Calera a las 12:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.
- Deportes La Serena vs. Universidad de Chile a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.
- Everton vs. Palestino a las 15:00 horas en el Estadio Sausalito.
- Ñublense vs. Cobresal a las 20:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún.
Domingo 3 de mayo
- Universidad de Concepción vs. Universidad Católica a las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa.
- Deportes Limache vs. O’Higgins a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña.
Lunes 4 de mayo
- Deportes Concepción vs. Huachipato a las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa.
Miércoles 13 de mayo
- Coquimbo Unido vs. Colo Colo a las 20:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
FECHA 5
Sábado 9 de mayo
- Deportes La Serena vs. Audax Italiano a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.
- Cobresal vs. Universidad de Concepción a las 17:30 horas en el Estadio El Cobre.
- Colo Colo vs. Deportes Concepción a las 17:30 horas en el Estadio Monumental.
Domingo 10 de mayo
- Coquimbo Unido vs. Huachipato a las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
- Unión La Calera vs. Universidad de Chile a las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.
- Universidad Católica vs. Ñublense a las 17:30 horas en el Claro Arena
- O’Higgins vs. Everton a las 20:00 horas en el Estadio El Teniente.
Lunes 11 de mayo
- Palestino vs. Deportes Limache a las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura.
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En síntesis
- La Copa de la Liga 2026 retoma la fecha 4 el sábado 2 y domingo 3 de mayo.
- Colo Colo, Ñublense, O’Higgins y Audax Italiano lideran sus grupos con siete puntos cada uno.
- Las semifinales momentáneas enfrentan a Colo Colo contra Audax y Ñublense ante O’Higgins.