La Liga de Primera 2026 se tomará un receso de un par de semana para que la Copa de la Liga retome su acción a partir de este sábado 2 y domingo 3 de mayo, donde se jugarán los partidos correspondientes a la fecha 4.

Todos los equipos ya disputaron la primera mitad de la fase de grupos, con varios que están sacando chapa de favorito para clasificar a las semifinales del torneo y otros que ya ven de muy lejos esa opción.

Por el grupo A son Colo Colo y Coquimbo Unido quienes aparecen como los principales candidatos a clasificar con siete puntos cada uno. Por su parte en el grupo B los que están arriba Ñublense y Universidad Católica con siete y seis puntos respectivamente.

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En el grupo C el líder es O’Higgins con siete unidades, siendo seguido por Deportes Limache que tiene cinco. Para cerrar, en el Grupo D los líderes son Audax Italiano y Unión La Calera suman seis puntos cada uno.

Así va la Copa de la Liga 2026

Con estos datos sobre la mesa incluso nos podemos aventurar a armar unas posibles semifinales, ya que bien sabido es que el ganador del Grupo A irá con el ganador del Grupo D, mientras que el puntero del Grupo B enfrentará al líder del Grupo C.

Así están los grupos de la Copa de la Liga 2026. | Foto: Gemini.

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De esta manera, de momento en semis tendríamos a Colo Colo enfrentando a Audax Italiano y a Ñublense jugando ante O’Higgins. Aunque claro, esto puede cambiar bastante en la segunda mitad de la fase de grupos.

Así se jugará la fecha 4 y 5 de la Copa de la Liga 2026

FECHA 4

Sábado 2 de mayo

Audax Italiano vs. Unión La Calera a las 12:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Deportes La Serena vs. Universidad de Chile a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

Everton vs. Palestino a las 15:00 horas en el Estadio Sausalito.

Ñublense vs. Cobresal a las 20:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún.

Domingo 3 de mayo

Universidad de Concepción vs. Universidad Católica a las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa.

Deportes Limache vs. O’Higgins a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña.

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Lunes 4 de mayo

Deportes Concepción vs. Huachipato a las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa.

Miércoles 13 de mayo

Coquimbo Unido vs. Colo Colo a las 20:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

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FECHA 5

Sábado 9 de mayo

Deportes La Serena vs. Audax Italiano a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

Cobresal vs. Universidad de Concepción a las 17:30 horas en el Estadio El Cobre.

Colo Colo vs. Deportes Concepción a las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

Domingo 10 de mayo

Coquimbo Unido vs. Huachipato a las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Unión La Calera vs. Universidad de Chile a las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.

Universidad Católica vs. Ñublense a las 17:30 horas en el Claro Arena

O’Higgins vs. Everton a las 20:00 horas en el Estadio El Teniente.

Lunes 11 de mayo

Palestino vs. Deportes Limache a las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura.

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En síntesis