Aníbal Mosa toma el mando de ByN y se alza como presidente de la concesionaria y dueño total del directorio. Esto debido a la salida del Bloque Vial y que ahora tiene mayoría de los votos en cada decisión que marque el rumbo de Colo Colo.

“Lo tomo con mucha humildad, pero también con mucha responsabilidad y es de esperar que parta una nueva era en Blanco y Negro”, recalcó Mosa este miércoles.

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El tema es que esta nueva posesión de Mosa podría afectar un punto que divide las aguas entre los hinchas: el mercado de fichajes del Cacique. Lo que este 2026 se vio afectado al no tener competencias internacionales.

“¿Es necesario insistir en jugadores que no dan el ancho en Colo Colo? ¿Es necesario pagar por ellos sueldos millonarios?”, fue parte del reclamo de los accionistas minoritarios contra Mosa. Lo que se ha reflejado en las últimas contrataciones con jugadores que no dan el ancho y que solo suman críticas fecha a fecha.

Encuesta¿Qué te parecieron los fichajes de Colo Colo este 2026? ¿Qué te parecieron los fichajes de Colo Colo este 2026? Ya votaron 0 personas

¿Qué pasa con las contrataciones de Colo Colo?

Así las cosas, se desliza una nueva chance en la interna de ByN y que podría beneficiar a Colo Colo justamente con las contrataciones.

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Según indicó Cooperativa Deportes, ahora Aníbal Mosa tendrá el control de ByN. Lo que implica que al momento de decidir refuerzos ya no se estirarán las negociaciones por varias semanas como ocurría cuando se enfrentaba con el bloque Vial.

Aníbal Mosa es el principal controlador de ByN

“No habrán reuniones extraordinarias para materia de refuerzos. Esto podría ser idealmente más rápido y con solo una postura. Este era un tema que se recriminaban ambos bloques y atrasaba los fichajes”, detallaron.

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Incluso se deslizó que Daniel Morón seguiría en su cargo de gerente deportivo para seguir con la línea de trabajo que ha plasmado en los últimos años.

¿Cómo quedó el directorio de ByN?

El nuevo directorio de ByN estará liderado por Aníbal Mosa. Ahora sin el bloque Vial, se conforma con Eduardo Loyola, Aziz Mosa, Jaime Pizarro, Nicolás Monckeberg, Paloma Norambuena y Paul Fontaine.

Mientras tanto que los últimos dos puestos son para el CSyD, con dos experimentados como Edison Marchant y Edmundo Valladares.

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En resumen:

Aníbal Mosa ahora es el máximo accionista de ByN y lidera la concesionaria tras la salida del Bloque Vial.

Con la superioridad de votos en el directorio, se indica que podría agilizarse los refuerzos en Colo Colo.

“Ya no habrán reuniones extraordinarias entre ambos bloques”, por lo que se espera que mejorar la calidad de fichajes.

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