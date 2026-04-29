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Colo Colo

Fue sancionado por la CMF y ahora vuelve al directorio de Blanco y Negro

Definido el nuevo directorio de Blanco y Negro. El regreso de un polémico director marca la semana en Colo Colo.

Por Javiera García L.

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Hubo Junta de Accionistas en el Monumental
© PhotosportHubo Junta de Accionistas en el Monumental

Día de novedades en Colo Colo. Este miércoles 29 de abril se realizó la Junta de Accionistas de Blanco y Negro en el Estadio Monumental, donde quedó definido el nuevo directorio de la sociedad anónima.

Con las salidas de Alfredo Stöhwing, Ángel Maulén y Diego González (decidieron no ir a la reelección), además del fallecido Carlos Cortés, entraron cuatro nuevos directores a la mesa directiva.

Acompañando a Aníbal MosaEduardo LoyolaAziz Mosa, fueron elegidos Paul FontaineNicolás MonckebergPaloma Norambuena y Jaime Pizarro. De parte del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares y Edison Marchant se encargaron de completar el directorio.

Quedó definido el directorio de Blanco y Negro, presidido por Mosa | Photosport

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Jaime Pizarro vuelve a Colo Colo: este es el nuevo directorio de Blanco y Negro

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Paul Fontaine vuelve a Colo Colo tras sanción de la CMF: es nuevo director de Blanco y Negro

Entre los directores entrantes, el que causa gran polémica es Paul Fontaine, propuesto por Aníbal Mosa y aprobado por la junta, quien ya había pasado por Blanco y Negro. En uno de sus períodos como director, fue sancionado por la CMF (Comisión para el Mercado Financiero).

En junio de 2020, la CMF sancionó a Fontaine con una multa de 2.000 UF por “infringir el deber de abstención establecido en el artículo 165 de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores“.

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En ese entonces, se dictó que “Paul Fontaine, en su calidad de director de Blanco y Negro S.A., enajenó acciones de dicha sociedad estando en conocimiento de los estados financieros al 30 de junio del 2018, aprobados por el directorio, y que a la fecha de las transacciones no eran de conocimiento público“.

“De esta manera, el sancionado infringió el deber de abstención, consistente
en la prohibición de adquirir o enajenar, para sí o para terceros, directamente o a través de otras personas, los valores sobre los cuales posea información privilegiada“, declaró la CMF.

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