U. de Chile tuvo importantes noticias a nivel directivo esta semana. Se realizó la Junta de Accionistas de Azul Azul, donde José Miguel Insulza se sumó al directorio que ahora preside Cecilia Pérez.

Uno de los grandes temas que verá este nueva mesa directiva será el del estadio. El sueño de la casa propia para los azules está más vigente que nunca. Por eso, Insulza no se esconde del tema.

En conversación con Radio La Metro, el exsenador declaró que “el estadio hay que hacerlo y hay que hacerlo con realismo. Hay que buscar a alguien que esté dispuesto a financiarlo“.

Eso sí, el nuevo director de Azul Azul reconoció que no será sencillo determinar dónde construirlo. “Ha habido dificultades en encontrar el lugar donde se instale. Muchas comunas no lo quieren, algunas por la cantidad de tráfico, otras por Los de Abajo, para ser bien claro“, declaró.

José Miguel Insulza entró al directorio de Azul Azul esta semana | Photosport

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José Miguel Insulza se refiere al sueño del estadio propio para U. de Chile: “Tiene que ser…”

“Todas esas cosas hay que considerarlas y determinar un lugar, y en función de eso, ver qué tipo de sociedad se establece“, sumó José Miguel Insulza.

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En ese sentido, el naming rights aparece como la respuesta. “Está pasando en todo el mundo. Está el Claro Arena. También está en Barcelona, el Spotify Camp Nou. ¿Por qué no tener una cosa parecida?“, dijo.

Hacerse de un estadio que ya existe también le atrae. “Me parece una buena idea. Pero tampoco puede ser un estadio muy pequeño. Algunos estadios que están en oferta son estadios pequeños y habría que hacer lo mismo que hizo la UC, construir un estadio encima del que está“, analizó.

“La U tuvo 45 mil personas hace pocos días atrás en el clásico universitario, no está para tener un estadio chico. Tiene que ser un estadio grande, que sea utilizable y que se puedan jugar todos los partidos“, cerró.

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