Entre tantos temas que tocó Cecilia Pérez al asumir la presidencia de Azul Azul, uno fue la del posible nuevo estadio. Un tópico que ha estado presente hace muchos años en la testera de la concesionaria. Sin ir más lejos, Carlos Heller presentó un proyecto con bombos y platillos en su tiempo.

Pero se quedó en el museo de las maquetas. En su salida como timonel de AA, Michael Clark también se refirió al sueño de tener un estadio propio. Por eso mismo, no sorprendió a nadie que la nueva mandamás también tuviera que hablar sobre el asunto.

“No quiero profundizar en lo del estadio. Seguir ilusionando a los hinchas, eso es una meta. Vamos a trabajar silenciosamente para cumplir con eso. Necesitamos primero sanear nuestras finanzas”, manifestó Pérez luego de asumir su nuevo puesto en la plana mayor.

Cecilia Pérez reemplazó a Michael Clark en Azul Azul. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Agregó que “hoy están muchísimo mejor. Tenemos que pagar una deuda. Hay que ir acortando los años de esa deuda. Teniendo una caja financiera sana, tú te puedes volver a endeudar y concretar lo que es un ahelo, un sueño y una necesidad”.

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Cecilia Pérez: la primera presidenta de Azul Azul y el sueño del estadio en la U

Cecilia Pérez sabe que cualquier persona que ocupe el cargo de presidente de Azul Azul deberá afrontar el tema del estadio, aunque ella es la primera mujer que lo desempeña. “Es una necesidad para Universidad de Chile y para el país”, dijo la exministra del Deporte, quien aspira a albergar partidos top en ese reducto.

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Michael Clark salió de la plana mayor de Azul Azul, que ahora tiene también a José Miguel Insulza. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Si es que llega a materializarse. “Para Universidad de Chile y para el país. No hay un recinto que te permita realizar finales internacionales en el país”, sentenció Cecilia Pérez, quien liderará la mesa de 11 directores que regirán los destinos de Azul Azul.