U de Chile vive vientos de cambio tras la salida de Michael Clark de Azul Azul. Es ahí donde un viejo conocido vuelve al equipo y se instala como director tras una anterior paso por la concesionaria.

El aludido es Pablo Silva, quien fue director ejecutivo de U de Chile en la administración de Carlos Heller, además de operar como gerente general de la ANFP. Hoy retorna de la mano de Cecilia Pérez al CDA.

El periodista de profesión es recordado en su paso por la U por la operación en la llegada de Yeferson Soteldo desde Huachipato. El Enano arribó en condición de préstamos por US$ 1,5 millones, dejando sin ganancias al equipo después.

El caso de Pablo Silva con Tiane Endler

Pablo Silva también las ofició como gerente general de la ANFP tras su paso por U de Chile. Ahí fue aludido por un conflicto en gastos sobre un reclamo de Christiane Endler en la selección chilena femenina.

Silva durante 2016 en U de Chile./Photosport

En 2024, la capitana de la Roja renunció al equipo alegando falta de condiciones en la federación para sus compañeras. Ahí los dardos apuntaron a Pablo Silva y el episodio de una ensalada.

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“Cercanos a Tiane Endler confidenciaron que incluso se le negó una ensalada en la concentración de los Panamericanos por no estar en el presupuesto”, informó Mega Deportes.

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Ahí la información apunta a que el plato de palmitos y palta es un gasto que debía ser aprobado por el gerente general de la ANFP, Pablo Silva. El ex hombre de Quilín vuelve a U de Chile, donde también dejó otra polémica.

Según informó en 2023 el periodista Cristián Caamaño, Silva “llevó a Francisco Arancibia a la U por 800 mil dólares porque era amigo del representante. Le pegó un millón y medio de dólares a Huachipato por el préstamo de Soteldo”.

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“Un millón cien mil dólares a Gabriel Torres y un millón de dólares por el 50% de Jimmy Martínez”, cerró.