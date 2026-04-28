Entre los históricos de la Universidad de Chile existe casi unanimidad respecto a lo que dejó el triunfo en el Clásico Universitario, que fue la propuesta que hizo el técnico Fernando Gago para neutralizar a Católica y su confianza en los jóvenes.

Todo esto lo destacó una leyenda del “Romántico Viajero”como Diego Rivarola, que en su análisis del cotejo para ESPN se rindió a los pies del entrenador argentino por atreverse a confiar en jugadores como Lucas Barrera, Agustín Arce o Ignacio Vásquez.

ver también El popular diario argentino que celebra el triunfo de Gago y U de Chile en el clásico ante la UC

El alucinante elogio de Rivarola a Gago en la U

“Era un partido que la U necesitaba ganarlo desde lo anímico, desde lo emocional, obviamente desde los puntos, pero porque era un equipo que viene todavía dubitativo y muchas veces este tipo de partidos son los que te dan un envión importante”, expuso Gokú.

En esa línea, Rivarola agrega que “fue de los mejores partidos de la U, sobre todo el primer tiempo, me parece que ha sido el mejor primer tiempo que me tocó ver de los últimos tiempos. Fue muy inteligente lo de Gago“.

No quedó allí, pues el ex delantero reconoce que el técnico “supo sobreponerse a algunos cambios obvios que para nosotros eran normales, para él no. Yo fui uno de los que dije que tenía que jugar Assadi, y terminó jugando Ignacio Vásquez, que fue una de las figuras del partido para mí”.

Finalmente, Rivarola puntualiza que “el valor especial que tiene para mí este triunfo de la U fue la actitud y la forma en que estos jóvenes tomaron este clásico. A mí me sorprendió realmente, pero para bien. Ver a Arce con personalidad, lo de Barrera que parece un jugador grande”.

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En síntesis

Diego Rivarola destacó la inteligencia de Gago al confiar en jóvenes como Ignacio Vásquez en el Clásico.

al confiar en jóvenes como Ignacio Vásquez en el Clásico. Calificó el primer tiempo de la U como el mejor que ha visto en los últimos tiempos.

“Gokú” se mostró sorprendido por la madurez y personalidad de los juveniles azules.

¿Cuándo juegan los azules?

Universidad de Chile visitará a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, por el Grupo D en Copa de la Liga, este sábado 2 de mayo desde las 15:00 horas.

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