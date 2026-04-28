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Universidad de Chile

Claudio Bravo y el secreto de la U para ganar el Clásico: “Aprovecharon el desgaste de la UC”

El bicampeón de América reveló la clave que usó Fernando Gago a su favor para llevarse el triunfo ante Católica. "Sobre todo en el primer tiempo", argumentó.

Por Alfonso Zúñiga

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Claudio Bravo reveló el secreto de la U para vencer a Católica.
© Photosport/CapturaClaudio Bravo reveló el secreto de la U para vencer a Católica.

Como si no fueran suficientes durante el fin de semana, continuaron en el ambiente futbolero nacional los elogios para Universidad de Chile luego de llevarse la edición 202 del Clásico Universitario tras vencer por 1-0 a Católica.

Ahora fue el turno del ex arquero y bicampeón de América Claudio Bravo, que durante su tribuna en la cadena ESPN analizó en detalle el triunfo de los laicos en el Estadio Nacional y reveló cuál fue el secreto de Fernando Gago para superar a los cruzados.

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Creo que hay mérito de ambas partes, tanto positivo por el lado de la U como mérito en cierto modo negativo por parte de la UC”, apuntó el otrora capitán de La Roja para luego dar con la clave del encuentro en Ñuñoa.

“Hace unos días hablamos de lo que significa el desgaste físico por parte de Católica, estar peleando en dos frentes y creo que Universidad de Chile supo aprovechar eso“, sostuvo Bravo, quien además destacó a Gago por un motivo.

Si tú ves el primer tiempo de la U es muy físico, es muy de buscar presionar alto, de buscar el error constante en la salida de Católica y yo creo que al insertar toda esta gente joven, lógicamente que te da ese plus extra de poder echar mano al fondo físico”, añade el Capitán América.

Para cerrar, Bravo puntualiza que “cuando en la segunda parte merma el físico, ya controlas el juego desde la parte más táctica y lo condicionas poco a poco. A mí me gustó mucho lo que hizo Universidad de Chile, sobre todo el primer tiempo“.

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En síntesis

  • Claudio Bravo destacó el triunfo físico de la U de Gago ante el evidente desgaste de la UC.
  • El “Capi” valoró la presión alta y el uso de jóvenes para forzar errores cruzados.
  • Según Bravo, la U controló tácticamente el juego tras agotar físicamente a su rival.
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