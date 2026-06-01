Luego de la Cuenta Pública, la ministra Duco dejó abierta la puerta para un encuentro, aunque aseguró que "no depende de nosotros".

La Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast volvió a dejar abierta la puerta para una colaboración para que Universidad de Chile pueda tener su estadio, con un mensaje que ilusiona a los hinchas.

“Como hemos anticipado en estos días, estableceremos una mesa de trabajo para impulsar el plan de recintos deportivos para Chile que permita acelerar, mediante acuerdos público-privados, la construcción de infraestructura a nivel regional y también, por qué no decirlo, contribuir a que todos los grandes clubes puedan tener su espacio propio“, explicó en el Congreso en Valparaíso.

Por lo mismo, resta conocer si durante los próximos días habrá alguna reunión con la dirigencia de Azul Azul liderada por Cecilia Pérez, donde fue la ministra de Deportes, Natalia Duco quien respondió la interrogante.

Santiago 27 de mayo 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, encabeza la promulgacion de la Ley de Sociedades Anonimas Deportivas. Dragomir Yankovic/Aton Chile

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¿Cuándo se reúne el gobierno con Universidad de Chile?

Fue tras terminado el discurso del Presidente Kast que se buscaron repercusiones sobre la opción de trabajar para el estadio de Universidad de Chile, donde la ministra Duco lideró la vocería.

“Nosotros como ministerio nos vamos a recibir tanto a Azul Azul como a cualquier club deportivo que nos pida colaboración para facilitar la realización de estadios deportivos ya sea para el club, pero también para los otros deportes que merecen infraestructura”, explicó en CNN Chile.

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En ese sentido, se le preguntó directamente cuándo esperaban tener este encuentro con Universidad de Chile para dar los primeros pasos.

“No depende de nosotros, nosotros estamos viendo vemos todos los deportes del país pero estamos dispuestos a trabajar con el club cuando ellos nos soliciten la reunión”, precisó.

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