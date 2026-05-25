La ministra del Deporte, Natalia Duco, recibió una dura evaluación en las encuestas. La secretaria de Estado se posiciona en el fondo entre los ministros de José Antonio Kast.

Las polémicas de Natalia Duco al mando del Ministerio del Deporte le pasan la cuenta. Y es que tras diversas declaraciones y la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026, la exatleta cayó en las encuestas.

Una nueva edición de la Encuesta Plaza Pública de Cadem compartió la evaluación a los ministros del Gobierno de José Antonio Kast. Duco aparece como la peor evaluada de todos.

El sondeo, donde se preguntó “¿Usted aprueba o desaprueba la forma en cómo los siguientes ministros/as están desarrollando su labor…?”, demostró que la ministra del Deporte apenas tiene un 35% de aprobación.

La ex lanzadora de bala bajó un punto respecto al registro de abril (36%), donde solo superaba a Mara Sedini (24% de aprobación) y compartía lugar con Trinidad Steinert (36%), ambas quienes ya dejaron sus respectivas carteras.

La evaluación de los ministros | Cadem

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Natalia Duco es la ministra con peor evaluación en el Gobierno de José Antonio Kast

Las labores de Natalia Duco en el Ministerio del Deporte han estado marcadas por desafortunadas declaraciones. En abril, dijo que “la prioridad uno del ministerio ahora va a ser entregarle ropa linda a los deportistas”.

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Tuvo que pedir disculpas después. “Pero sí es verdad que la indumentaria deportiva, confirmo mi postura, es muy importante para los chilenos, en especial para el Team Paralímpico”, dijo.

A eso se suma la indignación que causó la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026 después de que se recortara el 3% del presupuesto de su cartera.

“Esta rebaja no vino de una iniciativa propia y es una situación lamentable que tenemos que afrontar con responsabilidad. Pero fue una decisión muy seria y muy estudiada”, defendió entonces.

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