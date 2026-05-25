El volante de Colo Colo entró muy mal en el segundo tiempo en el Claro Arena, algo que fue explicado una vez finalizado el partido.

Colo Colo mandó un claro mensaje en esta fecha 13 de la Liga de Primera 2026. Los albos vencieron por 2-1 en el clásico a Universidad Católica en su visita al Claro Arena, llegando a 30 puntos en la cima y sacando una amplía ventaja respecto a sus más cercanos perseguidores.

Sin embargo, no todo fueron caras felices entre los hinchas albos, quienes terminaron algo mosqueados por la pobre exhibición de Claudio Aquino en el recinto precordillerano.

Una vez más el argentino estuvo muy lejos de marcar diferencias, siendo incapaz de hilvanar jugadas en ataque y sucumbiendo ante un equipo que venía de jugar a mitad de semana y que debe enfrentar a Boca por la Copa Libertadores.

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El motivo detrás del bajo nivel de Aquino en Colo Colo

Uno que explicó esta situación fue el periodista Manuel De Tezanos, quien tras el partido afirmó en Todos Somos Técnicos de TNT Sports que “estuve con Marcelo González (periodista) y me decían que está lesionado, que tiene un problema en la rodilla… pero si está lesionado que no juegue, si no se movía”.

“Le quedaba un cambio a Colo Colo cuando entró Aquino. Si está mal…”, agregó el comunicador dejando ver una pequeña critica a Fernando Ortiz por haberlo utilizado.

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De acuerdo a datos de sofascore Aquino tuvo apenas 16 toques de balón en los 24 minutos de jugó en el Claro Arena. Registró 8 de 13 peses precisos, ocho posesiones perdida y ningún regate completado.

El próximo partido de Colo Colo

Ahora el Cacique jugará ante Deportes La Serena el sábado 30 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada. Este duelo será válido por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis

Claudio Aquino registró un bajo rendimiento en el triunfo de Colo Colo ante Universidad Católica.

registró un bajo rendimiento en el triunfo de Colo Colo ante Universidad Católica. El periodista Manuel De Tezanos afirmó en TNT Sports que el jugador tendría una lesión de rodilla.

afirmó en TNT Sports que el jugador tendría una lesión de rodilla. Claudio Aquino sumó apenas 16 toques de balón y ocho posesiones perdidas en 24 minutos jugados.

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