El argentino entró desde el banquillo para ser uno de los puntos más bajos del Cacique en el clásico ante la UC. Un histórico le dejó claro el panorama.

Claudio Aquino no ve una en Colo Colo y su futuro comienza a transformarse en todo un misterio. El argentino llegó como la gran figura para el centenario del Cacique pero ni en su segundo año se ha logrado afirmar en el club, algo que ya agota la paciencia de los hinchas.

Con 15 partidos, 2 goles y 4 asistencias en 711 minutos en la temporada 2026, ha perdido terreno y está desplazado como suplente. En el clásico ante Universidad Católica, entró desde el banquillo para asegurar el triunfo pero su actuación fue lamentable, al punto de que no son pocos los que piden su salida.

Ante un escenario como este, un histórico que supo jugar en su puesto decidió cantársela más que clara. Esto, ya que lo llamó a reaccionar de una vez por todas o deberá ir buscando un nuevo destino para lo que resta del 2026.

Presionan a Claudio Aquino en Colo Colo: demostrar o salir a mitad de año

Si es que le quedaba algo de crédito, Claudio Aquino lo agotó todo ante Universidad Católica. El argentino apenas sumó minutos en Colo Colo y los hinchas mostraron su decepción en redes sociales por un rendimiento con el que dejó en claro que no está cómodo.

Ante la UC, a Claudio Aquino se le vio sin ganas y agotó la paciencia de los hinchas de Colo Colo. Foto: Photosport.

Jorge Contreras, quien supiera vestir la 10 del Eterno Campeón en los años ’90 conversó con RedGol y fue lapidario sobre lo ocurrido con el trasandino. “Son síntomas de cuando te das cuenta que no están contando muy seguido contigo“.

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En esa misma línea, Coke cuestionó que Claudio Aquino no muestre nada para tratar de revertir su situación. “Suele pasar y lo peor que puede hacer uno es bajar los brazos. Ahí uno tiene que demostrar en entrenamientos que tiene condiciones para estar en el equipo”.

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“Seguramente está preocupado, bajoneado y molesto porque no cuentan con él. Me ha llamado la atención, uno lo ve jugar y no termina de mostrar o ser el jugador que haga jugar al equipo. Eso se nota y en eso tiene que trabajar para demostrar lo que fue en Vélez“, complementó.

Aunque para el ex mediocampista albo, está claro que el trasandino no sólo sufre un bajón futbolístico. “Debe estar echando de menos familia o amigos. Son situaciones que suelen pasar en el fútbol, pero ahí es donde hay que tener más fortaleza“.

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Claudio Aquino no termina de convencer a Colo Colo y su futuro se transforma en un misterio ante el pobre nivel que ha mostrado. El argentino tiene un par de duelos más para levantar su nivel o deberá sentarse a negociar una salida a mitad de año.

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Los números de Claudio Aquino en Colo Colo

Luego del choque con la UC, Claudio Aquino llegó a los 56 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo. En ellos ha aportado con 8 goles y 9 asistencias en los 3.648 minutos que ha estado dentro de la cancha.

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En resumen, Colo Colo y Aquino