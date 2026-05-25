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Colo Colo

Formador de Claudio Bravo reacciona al debut de Gabriel Maureira en clásicos con Colo Colo

El formador de Claudio Bravo de dio ok a Maureira tras el clásico de Colo Colo como visita contra la Católica. Bernedo recibió críticas.

Por Diego Jeria

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Julio Rodríguea aprueba a Maureira y critica a Bernedo en el clásico.
© PhotosportJulio Rodríguea aprueba a Maureira y critica a Bernedo en el clásico.

Colo Colo se quedó con el clásico 189 frente a Universidad Católica. Fue triunfo por 1-2 para los albos de Fernando Gago, en la primera visita del Cacique al Claro Arena, con el joven arquero, Gabriel Maureira, debutando en derbis.

Tras el duelo, el formador de Claudio Bravo y otrora entrenador de arqueros en Colo Colo y Universidad de Chile, Julio Rodríguez, aprobó la actuación del novel arquero del Cacique.

No hay muchas acciones que uno pueda evaluar de Gabriel Maureira, porque pensábamos que la Católica iba a hace más, pese a que dominó el primer tiempo“, dijo Rodríguez a RedGol.

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Bernedo pasado de revoluciones…

Agregó que “fue un partido cómodo para Maureira. No tuvo que hacer nada increíble. Y en el autogol no hay nada que hacer, mala suerte“.

Bernedo pasado de revoluciones en el clásico de la UC y Colo Colo.

Bernedo pasado de revoluciones en el clásico de la UC y Colo Colo.

Por otro lado, Rodríguez fue crítico con el meta de la Católica, Vicente Bernedo: “creo que ese pelotazo que pega… aunque no creo que fuera intencional, pero como que se fue un poco del partido y ya estaba con la rabia de la derrota“, expone.

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Sentencia que “Bernedo hizo cosas buenas y malas. El segundo gol que le hace Correa estaba muy mal posicionado, y le hacen el gol al primer palo. Sale mucho y deja muchos espacios. Se le pasaron las revoluciones“.

Este sábado 30 de mayo Colo Colo vuelve a la acción como visita contra Deportes La Serena. La Católica será foránea ante Boca Juniors el jueves por la Copa Libertadores en La Bombonera.

Resumen:

-Colo Colo derrotó 1-2 a Universidad Católica en el primer clásico en Claro Arena.

-Gabriel Maureira debutó como arquero titular albo en el triunfo frente a Universidad Católica.

-Universidad Católica enfrentará a Boca Juniors este jueves por la Copa Libertadores de América.

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