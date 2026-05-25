El ex delantero de Colo Colo sufrió un chascarro a la hora de levantar la copa con el Spartak de Moscú.

Pablo Solari es genio y figura en Rusia. El argentino fue campeón con Spartak de Moscú, aunque no todo fue bueno, ya que con la emoción del momento rompió el trofeo y ahora es viral.

Solari hace algún tiempo se alejó de los focos principales del fútbol y se fue a jugar a Rusia, país que deportivamente ha quedado de lado por las sanciones impuestas a sus equipos por la guerra contra Ucrania. De hecho, no pueden jugar competiciones internacionales.

Solari campeón en Rusia

Más allá de las limitaciones a los clubes de Rusia, Pablo Solari brilla en el Spartak de Moscú, uno de los más grandes de ese país. Luego de un buen paso por River Plate, el pibe armó sus maletas y en el 2025 se enmarcó en la aventura por el Imperio del Frío.

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En el último fin de semana, el club de Solari enfrentó a Krasnodar en la final de la Copa de Rusia. De hecho, fue el propio ex Colo Colo quien abrió la cuenta a los 35 minutos. Claro que el encuentro terminó 1-1, por lo que todo se definió en penales y ahí fue el equipo del argentino el que se consagró campeón.

Hasta ahí todo bien. Spartak de Moscú el monarca, todos felices, Pablo Solari el héroe con su anotación, pero en los festejos llegó el problema. El delantero de 25 años levantó el trofeo que era de cristal y al bajarlo, sin querer, lo rompió.

El argentino solo atinó a sonreír y hacer como si no hubiera pasado nada, pero el momento quedó captado en video y rápidamente se transformó en viral. En defensa de Pablo Solari, el delicado material del que está hecho el trofeo ya había provocado problemas en el pasado.

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En el 2020, Branislav Ivanovic también había roto el trofeo en los festejos del Zenit. Además, hay que considerar que esta copa pesa alrededor de 17 kilos, por lo que es algo traicionera. De hecho, es tres veces más pesado que la Copa del Mundo. El incidente de Solari queda como anécdota de un trofeo que no es fácil de levantar.