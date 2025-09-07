Pablo Solari dejó Colo Colo hace tres años, pero sigue muy presente en la mente del hincha albo. El delantero que llegó desde Talleres y salvó al Cacique del descenso dejó una tremenda huella y todavía recibe el cariño de los fanáticos, quienes lo piden de vuelta.

Por su lado, el jugador también se ha mostrado muy cercano al club, incluso desde la distancia. Hace unos días, vio el Superclásico desde Rusia, su casa desde que milita en el Spartak Moscú, y felicitó a su excompañero Vicente Pizarro por el gol del triunfo.

Ahora, a Pablo Solari le preguntaron si volvería a Colo Colo en algún momento. “Sí, obviamente. Siempre voy a querer volver, me encantaría, la gente me brinda mucho cariño. A Colo Colo siempre lo llevaré en el corazón, es donde inicié mi carrera”, contestó en diálogo con Felipe González en Kick.

“Soy un agradecido de Talleres porque estuve seis años en inferiores y me dieron todo, me hicieron crecer como persona y jugador, pero mi carrera profesional la inicié en Colo Colo y le agarré un cariño inmenso, nunca pensé que iba a ser tan fuerte. Obviamente, me encantaría volver“, complementó.

Pablo Solari, hoy en Rusia, habló de Colo Colo | Spartak Moscú

Pablo Solari: “Me encantaría volver a Colo Colo”

Pablo Solari recalcó que “no sabemos las vueltas de la vida, pero me encantaría volver a Colo Colo”. Además, respondió si la presión de jugar en el Cacique y River Plate, club donde fichó en 2022, es la misma.

“Son dos clubes grandes, Colo Colo es conocido en Sudamérica y River ni hablar. Yo creo que es la misma presión, tuve la suerte de jugar en los dos clubes más grandes de Chile y Argentina, y es lo mismo. Es lindo jugar con esa presión, la gente te lo hace sentir y te exige”, concluyó.