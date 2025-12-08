Dicen que todo aquel que pasa por Colo Colo y logra cosas importantes en el club de Macul, nunca se olvida. Es por eso que, sin importar el lugar en el que estén actualmente, muchos jugadores se acuerdan aún de su paso por el Cacique.

Hay dos que vivieron glorias y penas en Colo Colo y que hoy hacen noticia. Primero, Gabriel Suazo. El lateral hace de las suyas en el Sevilla de España, donde comparte camarín con Alexis Sánchez.

Por otro lado, está Pablo Solari, que juega en el Spartak Moscú, donde hace patria en una Premier League Rusa que no tiene cabida en el ámbito europeo, después de una sanción que, con el reconocimiento de la FIFA a Donald Trump (premio por la paz), no tiene para cuándo desestimarse.

Se encontraron

Fue una historia del Pibe Solari la que dio a entender que dos ex Colo Colo estaban disfrutando juntos en Europa. En un evento automovilístico en Sevilla, se encontró el argentino con Gabriel Suazo.

La foto fue subida a las historias de Instagram de Solari para, luego, ser también puesta en la cuenta de Suazo. “Mi hermano”, puso el jugador del Sevilla en sus redes, acompañando todo con un corazón.

Ambos coincidieron en el Colo Colo en las temporadas de 2021 y 2022, donde ganaron un Campeonato Nacional, Copa Chile y Supercopa. También, pelearon un descenso.

¿Cómo está el Sevilla en La Liga española?