Era el duelo más atractivo de los octavos de final en los Playoffs del Torneo de Clausura 2025 en el fútbol argentino. En “El Cilindro” de Avellaneda se enfrentaron Racing Club y River Plate, sin la presencia de los chilenos Gabriel Arias y Paulo Díaz.

Aunque la realidad de ambos nacionales fue muy diferente. Mientras el ex arquero de La Roja estuvo en el banco de suplentes, el central ni siquiera entró en la citación luego que fuera “cortado” por su entrenador Marcelo Gallardo.

En un encuentro de altísima intensidad, principalmente en el segundo tiempo, Racing y River no se sacaron diferencias para brindar un auténtico “partidazo” que sólo pudo definirse en los minutos finales de la brega.

ver también ¿Fin de ciclo? En Argentina dictan sentencia por futuro de Paulo Díaz en River Plate

Sin chilenos, Racing y River brindaron un partidazo

El encuentro arrancó con emociones desde un inicio. Al minuto 4, fue la Academia quien abrió la cuenta mediante un cabezazo de Santiago Solari, hermano del ex atacante de Colo Colo, Pablo Solari, que le entregó una ventaja con la que se fue al descanso el elenco de Gustavo Costas.

Tweet placeholder

Sin embargo, en el segundo tiempo River tuvo un chispazo ofensivo que les permitió remontar el marcador. El chileno-argentino Ian Subiabre igualó en los 62′, y 120 segundos después, el colombiano Juan Fernando Quintero puso el 2-1 ante Racing.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Más el cuadro de Avellaneda se despertó a tiempo y fue tras un remate de Adrián Fernández que se desvió en el central Lucas Martínez Quarta donde pudieron igualar el placar en los 73′. A partir de allí fue como el chiste, “combos iban, combos venían”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Y fue así que en la última jugada del encuentro, un error del paraguayo Matías Galarza lo aprovecharon entre Adrián “Maravilla” Martínez y el uruguayo Gastón Martirena, que en la boca del arco le dio el agónico triunfo por 3-2 a Racing ante River. ¡Partidazo inolvidable!

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Qué sigue para ambos equipos?

Mientras los Millonarios concluye de forma dramática esta temporada 2025, sin obtener éxitos y con un fracaso resonante para Marcelo Gallardo, La Academia se mete en cuartos de final donde enfrentarán al ganador de la serie entre Lanús y Tigre.