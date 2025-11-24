Fracasó en Colo Colo y ahora reaparece para darle triunfo a equipo de Chiqui Tapia

No está soñando, es verdad. Nicolás Blandi volvió a sumar minutos y ahora fue determinante en el triunfo de Barracas Central sobre Deportivo Riestra. Por lo que el ex Colo Colo ahora sigue en la lucha por el torneo de Clausura en Argentina.

El delantero que en 2020 llegó al Cacique por 1,2 millones de dólares y que pasó sin pena ni gloria, ahora tiene su revancha a sus 35 años en el fútbol trasandino. El delantero ingresó al minuto 79’ en la definición por los octavos de final. El partido se estiró hasta el alargue y en el 115’, aprovechó la habilitación de Tomás Porra para poner el 1-0 definitivo.

El delantero que en Colo Colo cobró 77 millones por mes, sorprendió a todos los hinchas tanto chilenos como argentinos ya que varios lo dieron por retirado. Sin embargo, a sus 35 años reapareció para meter al equipo de Chiqui Tapia en los cuartos de final del torneo trasandino. Por lo que ahora esperan rival entre Unión Santa Fe y Gimnasia de La Plata.

“Llegó en el mejor momento. Ellos fueron un rival durísimo. Tuvimos un hombre menos y se alargó el partido. Pero es un premio al esfuerzo que hacemos en cada entrenamiento y a lo unido que es el grupo”, confesó tras el pitazo final el delantero que fue elegido como la figura de la tarde.

No estaba retirado. Nicolás Blandi a los 35 años sigue jugando en Argentina

Blandi cortó con una sequía goleadora que se extendió por varios años. Si su último gol había sido en 2023 vistiendo la camiseta por San Lorenzo. “Al margen de un montón de especulaciones que se hacen, ganamos bien el partido con justicia y dentro de la cancha. Nuestro objetivo era meternos entre los mejores del torneo. Ahora tenemos que dar la página rápido y enfocarnos en lo que viene”, recalcó el “goleador”.

¿Cuántos goles marcó Nicolás Blandi en Colo Colo?

Nicolás Blandi estuvo en Colo Colo dos temporadas. En total disputó 21 partidos y solo anotó dos goles. Las lesiones complicaron su rendimiento en el Cacique y además confesó que su estadía se complicó por el término de una larga relación.

Además se sumó el inicio de la pandemia y posterior confinamiento. “Me separé de una relación de diez años. Me quedé solo en Santiago. No era feliz. Estaba muy triste”, confesó.

