Para muchos el nombre de Nicolás Blandi pasó al olvido rápidamente por su estadía en Colo Colo. El delantero que costó 1,2 millones de dólares y tenía un salario que bordeaba los 77 millones, nunca pudo brillar en el Cacique. Por lo mismo dejó el club por la puerta de atrás.

Sin embargo, el fútbol da revanchas y eso lo sabe bien el delantero trasandino. Con 35 años este lunes volvió a marcar y cortó una racha que se extendió por varios años sin poder anotar. El delantero anotó el único tanto de Barracas Central y que terminó eliminando a Deportivo Riestra.

Pero su gol no estuvo ajeno a polémicas. Esto debido a que su compañero Tomás Porra fue quien inició la jugada y se pasó a toda la defensa rival para anotar el 1-0. Aunque antes que entrara al arco fue Blandi el que tocó el balón y se llevó la gloria.

El nuevo apodo de Nicolás Blandi

Particular intervención que para medios como El Gráfico le otorgaron el apodo como “Roba goles”. Incluso enfatizaron que no es la primera vez que Blandi hace este tipo de acciones. Pese a ello, el goleador recalcó que solo lo hizo para asegurar la clasificación.

Blandi volvió al gol y desató polémica por su definición

“Qué jugada hizo Tomás. Pero tengo que estar ahí. La tenía que empujar. Si no lo hago, me tienen que matar. No sé si entraba, pero yo no puedo dudar”, lanzó tras el pitazo final.

Pese a toda polémica, el delantero se mostró feliz y ahora se enfoca en el próximo rival que será Gimnasia Esgrima de La Plata por los cuartos de final.

“Espere esto por mucho tiempo. Es lo más lindo para mí poder hacer gol. Llegó en un momento ideal, por el partido y la instancia del torneo. Ahora a disfrutarlo y me alegra que haya servido para ganar. Estamos para seguir peleando. Somos un rival duro para cualquiera”, complementó.

