El portero Keylor Navas, sonó con fuerza en Colo Colo a comienzo de año para reemplazar a Brayan Cortés. Sin embargo, el portero de los albos continuó en el equipo y el ex Real Madrid terminó fichando por Newell’s Old Boys, pero tras pocos meses llegó a los Pumas de México, donde pasa por complejos momentos.

El guardameta dio la sorpresa al dejar el equipo argentino tras solo unos pocos meses y aun con contrato vigente, fichó por el club de la Liga Mexicana y su continuidad está en duda luego de la más reciente eliminación del equipo en el Torneo Apertura 2025 frente a Pachuca.

El arquero costarricense cometió dos errores en el duelo donde los Tuzos terminaron anotando en dos ocasiones, dejando el marcador 3 a 1 y sacándolos de los Play-In de la Liga Mexicana.

Keylor Navas habla de su futuro en Pumas

En sus redes sociales, el arquero escribió: “Hace ya unos días que finalizó un torneo muy especial para mí pero que terminó mucho antes de lo que nos hubiera gustado a todos”.

“Este equipo puede dar más y estoy seguro de que lo vamos a demostrar en el futuro. Es momento de descansar y reponer energías para volver al máximo. ¡GOYA!”, señaló en su publicación en Instagram.

ver también Brayan Cortés es subido a la categoría de Top 5 de Sudamérica: “Me parece un muy buen arquero”

A esta dura eliminación, se suma que Costa Rica no logró clasificar al Mundial 2026 luego de empatar a 0 contra la Selección de Honduras.

Publicidad

Publicidad

¿Volverá a sonar en Colo Colo?

El portero ha sido muy criticado por los hinchas de los Pumas debido a sus últimas actuaciones y tiene contrato por un año con la escuadra mexicana, pero como ya paso con Newell’s, el jugador podría salir si llega la oferta adecuada.

Por su parte, tras la salida de Brayan Cortés, que se fue a Peñarol a préstamo, la portería de los albos la tomo Fernando de Paul. Sin embargo, aún no se sabe que pasará el próximo año, ya que el equipo uruguayo estaría interesado en quedarse con los servicios de Cortés.

Según revela RedGol, Tomás Ahumada de Audax Italiano estaría en el radar de los albos, por lo que quedaría claro que la portería es uno de los puntos que el Cacique buscaría reforzar para el 2026.

Publicidad