Brayan Cortés salió de Colo Colo a mitad de año para cumplir su deseo de jugar en el extranjero. Fue Peñarol quien lo recibió, elenco en el que ha sido titular constantemente.

De hecho ganó la Copa Uruguay hace algunas semanas, un trofeo que el cuadro charrúa jamás había conquistado. Y ahora pelea con Nacional por ser campeón de la temporada.

Su préstamo expira a fin de año y debe volver al Cacique, a no ser que el Manya busque la fórmula para comprar su pase, tasada en 1.2 millones de dólares según lo establecido entre ambos clubes.

Eso sí, Peñarol buscará negociar ese precio, lo que es posible entendiendo que su regreso a Chile no es prioritario ni para el arquero ni para el club.

Cortés rompió vínculo con el hincha de Colo Colo

Sin embargo, un emblema del arco de Colo Colo como fue Marcelo Ramírez asegura que es complicado que retorne al Monumental, debido a que no hay conexión con el hincha.

“Cuando Cortés continuó este año en Colo Colo siento que se rompió algo con la institución, con el hincha, por lo que sería difícil que regresara”, señaló el Rambo en charla con Redgol.

“No imposible, pero sí difícil. Me gustaría que siga en Peñarol, que es una gran institución”, agregó sobre lo que debe ser el futuro del iquiqueño en la próxima temporada.

Ramírez indicó que “le hará bien seguir allá. Están expuestos los arqueros, cometen errores, pero ha jugado bien. Ganó un torneo y creo que es importante que se quede allá”.

