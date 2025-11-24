Un notición se dio a conocer la noche de este lunes 24 de noviembre cuando el periodista, Marcelo Muñoz, de Todo Es Cancha, dio a conocer que Jorge Segovia habría tomado la decisión de vender Unión Española e incluso el estadio Santa Laura.

La noticia revolucionó todo Independencia esto porque justo se dio en un delicado momento para los ‘hispanos’, quienes cayeron por 1-0 ante Deportes Limache en la pasada fecha y prácticamente sentenciaron su descenso a la segunda categoría del fútbol nacional.

En medio de este complejo escenario, los hinchas hispanos han comenzado a apuntar sus reclamos contra el dirigente hispano, Jorge Segovia, ex presidente del club y actual propietario, recriminándole principalmente el actual momento deportivo que viven, pero también otras promesas incumplidas, como las mejoras al estadio Santa Laura que había comprometido.

Segovia rompe el silencio tras rumores de venta de Unión Española

Fue en ese contexto donde La Tercera dio a conocer el punto de vista de Jorge Segovia, el dirigente se refirió a los rumores de venta del club, así como del estadio ubicado en las cercanía de Plaza Chacabuco y según reporta el medio de prensa, este negó cualquier opción de venta.

“Absolutamente falso” habrían sido las palabras del ex vicepresidente de la ANFP al citado medio, indicando que incluso irá más allá y tomará acciones legales contra los responsables de difundir la información.

El citado medio agrega que en cuanto a los atrasos en las obras de renovación del reducto de Independencia, estas estuvieron a cargo de Cristian Rodríguez, quien habría sido despedido del club tras sus incumplimientos en esta materia.

¿Santa Laura a la venta?

Uno de los puntos que más controversia generó fue la posibilidad de venta por separado del Santa Laura, situación que el periodista, Christopher Brandt, salió a aclarar al informar en su cuenta de X que el recinto de Plaza Chacabuco no puede ser vendido actualmente.

El comunicador partió señalando que el Santa Laura pertenece a la Corporación Unión Española no a la Universidad SEK, ante esto Jorge Segovia, mantiene una opción de compra que “por ahora no se puede ejercer por un juicio en curso” y que la “única opción de que el Estadio se venda por separado o no, es que Segovia logre comprar Santa Laura” o la “corporación buscar un comprador posteriormente (al termino del juicio)”.

