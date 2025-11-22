En la Unión Española quedaron muy tristes luego de la caída ante Deportes Limache que los dejó al borde del descenso directo, pero también evidenciaron una gran molestia con el árbitro del partido, válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

Quien sacó la voz fue el gerente general de la institución, quien no tenía mucha claridad al momento de dar la entrevista. “Recién terminó el partido, es difícil hacer un análisis. Pero todavía hay vida, esperanza y vamos a seguir hasta el último minuto”, le dijo Sabino Aguad a Independencia Hispana.

“Hay que ganar los dos partidos que quedan y esperar los otros resultados”, fue el deseo que evidenció Aguad en la zona mixta del estadio Lucio Fariña Fernández. A esta altura, algo tan obvio como difícil de lograr para la Furia Roja, que ha estado toda la campaña en la parte baja de la tabla.

Por cierto, hubo varias acciones polémicas que el directivo analizó: una fue la posible mano dentro del área de Alfonso Parot. Otra, una eventual tarjeta roja directa por un golpe de Augusto Aguirre a su compatriota argentino Franco Ratotti. Y, cómo no, la expulsión del venezolano Bianneider Tamayo.

Bianneider Tamayo no podía creer que el juez Diego Flores lo expulsó por eso. (Andrés Piña/Photosport).

“Pienso que el codazo era roja, no había discusión. Y en la de Tamayo lo único que puede decir es que fue una acción brusca o desmedida, pero no le hizo nada al jugador. Le quitó la pelota”, aseguró Sabino Aguad, quien en marzo de este año se hizo cargo de la gerencia general hispana.

Publicidad

Publicidad

Agregó que “creemos que en esas dos jugadas tan polémicas podrían haber llamado al VAR. En el partido de hoy fuimos claramente perjudicados” sobre el desempeño del réferi Diego Flores en el encuentro, que marcó el inicio del ciclo interino de Gonzalo Villagra como DT del cuadro de colonia.

ver también DT de Limache infla el pecho tras darle un mazazo a Unión Española: “El equipo fue inteligente y…”

Unión Española fustiga al árbitro del duelo ante Limache: anuncia apelación por Tamayo

De todas maneras, en la Unión Española saben que no se puede hacer demasiado luego de la derrota ante Deportes Limache, más allá de todas las decisiones discutidas del árbitro. “¿Qué acción se puede tomar? ¿De qué sirve si ya perdimos el partido?”, reflexionó Sabino Aguad, siempre en el micrófono de Independencia Hispana.

Martín Parra se queja tras el gol de Pons a favor de Limache. (Andrés Piña/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“Vamos a apelar la roja de Tamayo, por supuesto. Pero el partido se perdió, ¿qué vamos a decir?”, añadió Aguad, quien sabe que la misión quedó muy cuesta arriba para el plantel que esta temporada fue dirigido por José Luis Sierra y Miguel Ramírez, quien también fue DT de Deportes Iquique en la Liga de Primera 2025.

Tweet placeholder

“No quiero poner un nombre en un solo árbitro. Analizo hoy y eso me parece que las dos jugadas más polémicas, el VAR y el árbitro actuaron diferente. En una jugada llama y en la otra, no. Creo que actuaron más cargados hacia Limache que hacia nosotros”, sentenció Sabino Aguad, consciente de que hay una esperanza más para mantenerse en la élite del fútbol chileno.

Publicidad

Publicidad

ver también Unión Española se niega a ponerse el pijama de palo: “No está definido y vamos a luchar hasta el final”

Revisa el compacto de la derrota de Unión Española ante el Tomate Mecánico

Así quedó Unión Española en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Unión Española sigue como penúltimo en la tabla de posiciones, aunque tiene los mismos 21 puntos que Deportes Iquique, el otro club que iría directo rumbo a la Primera B.

Publicidad