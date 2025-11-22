“Todos sobrios a casa…”: La ‘Promo Unión’ que desata risas en medio del tormento hispano

Unión Española vive un verdadero calvariotras la derrota ante Deportes Limache. El conjunto hispano cayó por la cuenta mínima ante los ‘Tomateros’ y prácticamente sentenció su descenso a la Primera B, quedando a cuatro puntos de la salvación con solo seis por disputar.

Y si bien el desconsuelo de los hinchas es incomparable, muchos fanáticos rojos, y de otros clubes, no pudieron evitar reír en medio del caos por una particular promoción que se dio a conocer horas antes de este decisivo duelo.

ver también Unión Española se niega a ponerse el pijama de palo: “No está definido y vamos a luchar hasta el final”

La ‘Promo Unión’ que nadie probó

El periodista deportivo Marcos Sotomayor publicó en su cuenta de X una llamativa promoción ofrecida por la “Fuente Lastarría“, local ubicado en calle Merced 333, en la comuna de Santiago.

La oferta, denominada ‘Promo Unión’, consistía en un “schopito de regalo” por cada gol de Unión Española, sin embargo, el lamentable resultado impidió que algún cliente pudiera aprovecharla.

“Hoy, la ‘PromoUnión’ en la Fuente Lastarria: por cada gol hispano, te damos un schopito de regalo. A las 20:00 horas los esperamos para ver el Limache–Unión Española, el partido más importante que jugarán los rojos en todo el 2025”, señalaba el tuit del comunicador, acompañado de un video replicando la oferta.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

No obstante, debido a la derrota y, sobre todo, a la falta de gol tras el 0-1 a favor de los limachinos, la promoción se volvió rápidamente viral por razones equivocadas en redes sociales.

Los hinchas reaccionaron con humor: “Todos sobrios a casa”, “Lo bueno es que pudieron irse manejando”, y “Nadie pudo tomar gratis”, fueron algunas de las decenas de comentarios que se pueden ver en el tweet.

La publicación acumuló más de 45 mil visualizaciones, más de 30 comentarios, 60 retuits y cerca de 200 ‘me gusta’, convirtiéndose en una lamentable promoción que, finalmente, nadie logró disfrutar.

Publicidad