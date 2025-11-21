Es tendencia:
Tabla de posiciones: Unión Española se hunde e Iquique muestra signos vitales demasiado tarde

Los Hispanos perdieron la "final de la galaxia" ante Limache y quedaron muy complicados para mantener la categoría, al igual que los Dragones Celestes.

Por César Vásquez

Unión Española sigue en zona de descenso.
El cierre de la Liga de Primera está al rojo vivo en la zona de descenso. Deportes Limache venció a Unión Española y tomó oxígeno, mientras Iquique también celebró.

Un dramático inicio de la 28° del torneo nacional se vivió con la disputa de tres partidos en simultáneo. El Tomate Mecánico recibió a los Hispanos en la “final de la galaxia”, mientras los Dragones Celestes enfrentaban a Cobresal. Everton por su parte, visitó a Audax Italiano.

Limache se aleja de la zona baja

En el partido que generaba más miradas debido a que ambos equipos luchan por el descenso, Deportes Limache consiguió un triunfazo ante Unión Española. Facundo Pons en el minuto 80 puso el 1-0 que los aleja de la zona roja. 3 puntos de oro para los dirigidos por Víctor Rivero.

En el norte, Deportes Iquique venció por 2-1 a Cobresal. Álvaro Ramos fue el héroe al anotar los dos goles. Claro que el triunfo podría no servirles de mucho, ya que la victoria de Limache los deja a 4 puntos de la salvación, quedando 6 en juego.

En desarrollo…

Tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025:

