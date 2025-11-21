El cierre de la Liga de Primera está al rojo vivo en la zona de descenso. Deportes Limache venció a Unión Española y tomó oxígeno, mientras Iquique también celebró.

Un dramático inicio de la 28° del torneo nacional se vivió con la disputa de tres partidos en simultáneo. El Tomate Mecánico recibió a los Hispanos en la “final de la galaxia”, mientras los Dragones Celestes enfrentaban a Cobresal. Everton por su parte, visitó a Audax Italiano.

Limache se aleja de la zona baja

En el partido que generaba más miradas debido a que ambos equipos luchan por el descenso, Deportes Limache consiguió un triunfazo ante Unión Española. Facundo Pons en el minuto 80 puso el 1-0 que los aleja de la zona roja. 3 puntos de oro para los dirigidos por Víctor Rivero.

En el norte, Deportes Iquique venció por 2-1 a Cobresal. Álvaro Ramos fue el héroe al anotar los dos goles. Claro que el triunfo podría no servirles de mucho, ya que la victoria de Limache los deja a 4 puntos de la salvación, quedando 6 en juego.

En desarrollo…

Tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025: