Tres finales tiene Colo Colo de cara a conseguir el objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana y la primera de ellas será ante Unión La Calera.

Los albos no tienen margen de error en el cierre de la Liga de Primera, porque están en la octava posición y necesitan avanzar al menos hasta la séptima para acceder al torneo continental.

La clasificación a la copa que organiza la Conmebol es una de las prioridades para Fernando Ortiz, quien tiene esa meta para seguir en la banca de Colo Colo.

Fernando Ortiz llega descalzo a la conferencia de prensa

Tano Ortiz de a poco quiere plasmar su idea en Colo Colo, aunque le ha costado, porque el Cacique no ha modificado mucho su estilo de juego.

Lo que sí ha podido mostrar día a día es su relajado estilo, porque en el estadio Monumental no es raro ver al entrenador caminando descalzo por el recinto, al más puro estilo Luis Enrique en PSG.

Esa situación ahora quedó en evidencia, ya que llegó a “pie pelado” a la conferencia de prensa de este viernes, según captó el medio partidario Cacique Pasión.

Fernando Ortiz llegó sin zapatillas a la conferencia de prensa para analizar el partido clave de este domingo ante Unión La Calera.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión La Calera?

Colo Colo volverá a jugar de manera oficial el próximo domingo 23 de noviembre, cuando desde las 20:30 horas reciba a Unión La Calera en el Monumental.