Everton logró mantenerse en la Primera División, pese a la agónica derrota por 1-0 ante O’Higgins en la última fecha de la Liga de Primera 2025, donde Deportes Iquique se fue a la Primera B.

Pese a la celebración de sus hinchas, fue un rostro de TNT Sports quien analizó al situación del cuadro de Viña del Mar, quien dejó en claro que se salvaron gracias a Universidad de Chile y el triunfo sobre los dragones en el norte.

“Lo importante es que nos quedamos en primera división, en ningún caso se celebra, no hacemos un gol hace tres partidos. El partido no pasamos mitad de cancha, nunca quisimos ganarlo, jugamos al empate y terminamos perdiendo”, explicó Jorge Pizarro.

“Nos quedamos en primera gracias a Dios y porque nos salvó la U, no porque nos salvamos nosotros. La U nos salvó, no ganamos nosotros, fue porque el otro equipo perdió y la U nos ayudó”, enfatizó el reconocido hincha ruletero.

Jorge Pizarro agradece a la U por Everton

Jorge Pizarro grabó un video paras sus plataformas digitales una vez que salvaron la categoría en el estadio El Teniente de Rancagua, con un desahogo tremendo para los hinchas de Everton.

“Fue un papelón de campaña, gracias a Dios nos quedamos, era mucho peor ir a a segunda, pero no se puede repetir el próximo año”, lanzó.

Pese a todo, volvió a agradecer a la U: “Varios jugadores terminaron llorando, nos salvamos, pero el Everton no puede vivir esto nuevamente, menos mal nos salvamos, pero no gracias a nosotros, fue porque la U ganó. Gracias la U y aguante la U”.